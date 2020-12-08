傳統基金會指　國安法將「終結香港全球金融及貿易中心地位」

一向評香港為全球最自由經濟體、去年才將香港降級至全球第二、對本港自由經濟表現讚譽有加的傳統基金會，發表最新研究文章，指中國在港實施國安法，「將是香港作為全球領先金融貿易中心終結之始」。

傳統基金會文章指，香港有大約9,000間外資公司在港設立地區總部，其中美國公司約有1,300間，這些公司正在評估國安法帶來的威脅，並已經開始撤離香港，尤其是收集和管理數據的科技公司。

傳統基金會指，部份科技公司已撤出香港，例如韓國通訊軟件LINE的母公司Naver，就將數據中心從香港遷移到新加坡。（路透社）

國際傳媒亦因「廣泛地失去媒體自由」，而正評估是否需要離開香港，「他們擔心如果報道與中國國家利益背道而馳，可能會在國安法之下受到懲處」。《紐約時報》將部份香港辦事處遷往首爾，而《華爾街日報》亦正在考慮遷走。

文章引用香港美國商會調查，指154名會員之中，有約36%公司計劃將資金、資產或業務遷出香港。

傳統基金會說，隨着企業對國安法風險的認識增加，香港金融市場「顯然減弱對中國以外的上市公司、投資銀行和機構投資者的吸引力」。文章提到，不少金融基構在亞太區已有另一營運地點，容易搬走香港業務，例如瑞銀、花旗早幾年已在新西蘭設立辦事處，花旗、美銀和法巴都在新加坡有重要部門。

傳統基金會指，新加坡是企業從香港撤出後另選基地的最佳例子，又說在遷離香港的過程中，美國政府的干預並不重要，企業自己會做選擇。（路透社）

傳統基金會在2019年將新加坡評為最自由經濟體，文章指當地正是企業從香港撤出後另選基地的最佳例子。

傳統基金會分析，中國在面對這種情況之下，仍然會堅持自己的腳步，「對香港人來說將是一場悲劇，亦標誌着未來中國與西方政治、經濟進一步同調的願望，愈來愈渺茫」。