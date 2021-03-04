北水淨賣出43.32億元　美團連被沽11日累計百億元｜北水動態

撰文：伍玥
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近期港股市場遭大幅回調，恒生指數從上月18日的最高31183.36點已下調了近6%。截至發稿，今日恒生指數再跌2.15%，下跌643.63點，報於29236.79點。
截至收盤，北水全日淨賣出港股43.32億元，早盤一度淨買入超14億元，午盤前轉為淨賣出。其中，滬市港股通淨賣出14.57億元，深市港股通淨賣出28.74億元。
據Wind數據顯示，今日淨賣出首三位為美團（3690）、騰訊（0700）、港交所（0388），分別遭淨賣出10.23億元、8.91億元、7.02億元。值得注意的是，美團連續11個交易日遭拋售，累計淨賣出超110億元。
中國移動（0941）、長城汽車（2333）分別獲淨買入10.79億元、1.67億元。
此外，A股兩市股指大幅下挫，截至收盤，滬指跌2.05%報3503.49點，深成指跌3.46%報14416.10點，創業板指跌4.87%報2851.87點；兩市合計成交9,720億元（人民幣‧下同）。
Wind數據顯示，截至滬深股市收盤，南水全天單邊淨賣出，合計淨賣出73.69億元。其中滬股通淨賣出22.18億元，深股通淨賣出51.51億元。
貴州茅台（上海﹕600519）、五糧液（深圳﹕000858）、立訊精密（深圳﹕002475）、歌爾股份（深圳﹕002241）淨賣出居前，分別獲淨賣出12.26億元、8.47億元、4.00億元、3.59億元；方大炭素（上海﹕600516）逆市獲淨買入人民幣7.53億元。