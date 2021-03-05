兩會奇蹟日　恒指拗腰圖反彈　50天線失而復得│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-03-05 19:20

兩會現奇蹟日，恒指開市先跌近700點後拗腰反彈，一度倒升161點，最後收市跌138點或0.5%，報29098點，成交額為2,404億元，恒指50天線（約處28875）失而復得，兼力守29000點關口。

可是，科技股跌勢未止，昨晚納指跌逾2%，恒生科指再跌2%。同程藝龍（0780）和阿里健康（0241）均跌逾8%。騰訊（0700）力守50天線，收報679元，跌1.6%，美團（3690）跌0.9%，阿里巴巴（9988）再創一個半月新低後有支持，最後微跌收報227元。【詳情請看：科指陷技術性熊市 熊市指標你要知│巨子股評】

中移動（0941）今日逆市升3.4%，報56.85元，迫近一個月高位。富昌證券聯席董事、香港股評人譚朗蔚認為恒指仍是牛市，亦應不會跌穿27000點，「因為恒指之中仍有傳統股，相信可以逆科技股而上，料恒指可震盪上行。」他指，目前偏好傳統股如中移動和滙豐（0005）。

中移動（941）今日逆市升3.4%，報56.85元，迫近一個月高位。

中資股領軍 內銀成火車頭

中國將今年經濟增長目標定為6%以上，赤字率維持在3.2%左右。國務院總理李克強發表的工作報告提到，穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度，貨幣供應量和社會融資規模增速與名義經濟增速基本匹配，保持流動性合理充裕，宏觀槓杆率基本穩定，

李克強又提到，推動實際貸款利率進一步降低，繼續引導金融系統向實體經濟讓利，今年務必做到小微企業融資更便利、綜合融資成本穩中有降。A股跌幅收窄，曾一度倒升近0.5%，最後微跌，收報3501點，力守3500關口。創業板指低位見承接，更收升0.7%，報2871點。

今日大市跌幅收窄由中資股帶動，內銀股成火車頭，工行（1398）升3.6%，創近8個月1新高，並為表現最好的藍籌。中行（3988）升2.2%，建行（0939）升1.7%，而農行（1288）則升4.4%，郵儲行（1658）升2.3%，跑贏大市。

今日大市由中資股帶動，內銀股成火車頭，工行（1398）升3.6%，創近8個月1新高，並為表現最好的藍籌。

油股撐起大市

油組（OPEC）及其盟友決定維持目前的減產規模，只有俄羅斯和哈薩克斯坦獲得豁免，可以小幅增產。油價創逾一年高，迫近65美元關口，帶動油股造好。「三桶油」均告反彈，中海油（0883）升2.4%，中石油（0857）升3.2%，中石化（0386）升1.2%。【詳情請看：兩會碳排放目標對石油股影響細 分析師看好呢隻油股潛力高】

人大今日啟幕，政府工作報告提到，穩定增加汽車、家電等大宗消費，取消二手車交易不合理限制，增加停車場、充電椿、換電站等設施，加快建設動力電池回收利用體系。汽車股急升，長汽（2333）升近6%，雅迪（1585）升1成。【詳情請看：財經短評｜車股逆市開車 國策支持力度上升 惟分析師短線不看好】