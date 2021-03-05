兩會｜「十四五」規劃綱要草案公布　主要目標實現社會主義現代化

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-03-05 16:20

十三屆全國人大四次會議即將審議《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要（草案）》。 《新華社》發布草案內容，當中提及「十四五」的指導方針及主要目標，後者是展望2035年，中國將基本實現社會主義現代化、基本實現國家治理體系和治理能力現代化等。

草案提出，中國發展環境面臨深刻複雜變化，「當前和今後一個時期，我國發展仍然處於重要戰略機遇期，但機遇和挑戰都有新的發展變化」，必須統籌中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局，深刻認識中國社會主要矛盾變化帶來的新特徵新要求，深刻認識錯綜複雜的國際環境帶來的新矛盾新挑戰。

「十四五」規劃綱要草案列出多項主要目標，包括有基本實現社會主義現代化。（視覺中國）

草案列明「十四五時期」經濟社會發展的指導思想，包括有「馬克思列寧主義」、「毛澤東思想」、「鄧小平理論」、「習近平新時代中國特色社會主義思想」等。必須遵循的原則是「堅持黨的全面領導」、「堅持以人民為中」、「堅持新發展理念」、「堅持深化改革開放」、「堅持系統觀念」。

主要目標方面，草案有具體提出中國展望2035年要達成的目標：

—基本實現社會主義現代化。經濟實力、科技實力、綜合國力將大幅躍升，經濟總量和城鄉居民人均收入將再邁上新的大台階，關鍵核心技術實現重大突破，進入創新型國家前列。 —基本實現新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化，建成現代化經濟體系。 —基本實現國家治理體系和治理能力現代化，人民平等參與、平等發展權利得到充分保障，基本建成法治國家、法治政府、法治社會。 —建成文化強國、教育強國、人才強國、體育強國、健康中國，國民素質和社會文明程度達到新高度，國家文化軟實力顯著增強。 —廣泛形成綠色生產生活方式，碳排放達峰後穩中有降，生態環境根本好轉，美麗中國建設目標基本實現。 —形成對外開放新格局，參與國際經濟合作和競爭新優勢明顯增強。 —人均國內生產總值達到中等發達國家水平，中等收入群體顯著擴大，基本公共服務實現均等化，城鄉區域發展差距和居民生活水平差距顯著縮小。 —平安中國建設達到更高水平，基本實現國防和軍隊現代化。 —人民生活更加美好，人的全面發展、全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展。

「十四五」時期經濟社會發展主要目標包括有「民生福祉達到新水平」等。（中新社）

此外，草案最後亦有說明「十四五」時期經濟社會發展主要目標，分別是經濟發展取得新成效、改革開放邁出新步伐、社會文明程度得到新提高、生態文明建設實現新進步、民生福祉達到新水平、國家治理效能得到新提升。

（綜合報道）