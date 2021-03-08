港股又暴跌　北水出逃超百億港元　騰訊市值縮水超萬億｜北水動態

A股大跌，港股跌幅慘重。今日港股高開低走，恒生指數跌557.46點，跌幅1.92%，報28540.83點，國企指數跌277.43點，跌幅2.46%，報11014.79點，恒生科技指數跌6.4%報8081點。大市成交2767.8億元。
北水早盤一度錄得逾18億元淨流入，截至10時47分，轉為淨賣出，午後加速淨流出。3月份以來，北水累計淨流出超110億元。
北水全日淨流出131.81億元，淨賣出金額創歷史次高。其中，滬市港股通淨流出64.06億港元，深市港股通淨流出67.75億港元。據Wind數據顯示，淨賣出前三個股為騰訊控股（0700）、美團-W（3690）、香港交易所（0388），分別遭淨賣出29.85億元、25.63億元、15.59億元。
至於中國移動（0941）、思摩爾國際（6969）、中芯國際（0981）淨買入額位列前三，分別獲淨買入2.29億元、0.07億元、0.04億元。
此前最受北水青睞的騰訊控股，今日再度大跌超5%，據統計，牛年以來，騰訊的跌幅已超15%，市值蒸發超1萬億港元，最新市值不足6.2萬億港元。
此外，截至滬深股市收盤，南水全天淨賣出人民幣85.89億元，創去年9月以來最大淨賣出。其中滬股通淨賣出46.95億元，深股通淨賣出38.94億元。
貴州茅台、牧原股份、美的集團分別遭淨賣出人民幣11億元、5.9億元、4.95億元；東方雨虹逆市獲淨買入人民幣4.56億元。
$騰訊控股有限公司(00700.HK)$
$美團(03690.HK)$
$香港交易及結算所有限公司(00388.HK)$
$中國移動有限公司(00941.HK)$
$思摩爾國際控股有限公司(06969.HK)$
$中芯國際集成電路製造有限公司(00981.HK)$
$貴州茅台酒股份有限公司(600519.SH)$
$牧原食品股份有限公司(002714.SZ)$
$美的集團股份有限公司(000333.SZ)$
$北京東方雨虹防水技術股份有限公司(002271.SZ)$