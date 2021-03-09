國家隊「狼來了」　港股升幅縮 　黃偉康指市場「無想像咁悲觀」

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-03-09 19:27

今日一個國家隊入市、維持市場穩定的傳聞，令中港股民興奮了一個早上，A股及港股齊齊表演「V形反彈」。不過，傳聞始終只是傳聞，得不到證實，市場回歸現實。A股午後開市跌幅率先擴大，上證指數收市挫1.8%，失守3400關。恒指升幅亦明顯回吐，全日收市升幅收窄至232點，收報28773點，終止連續三日跌勢。不過對比恒指早市高位曾升500多點計，升幅已經蒸發一半。成交金額較上日略為跌0.3%，至2,760億元。

北水連續兩日淨流出 未見國家隊手影

雖然有傳聞國家隊入市，不過反映內地資金投資港股市場表現的滬深港通，則未見資金流入，整體仍然是錄得淨流出。

今日滬深港通合計淨流出88.7億元，較上日減少32.7%。北水資金已經連續第2日流出，累計流出220.5億元。

黃偉康（左二）表示恒指下跌只是反映重磅股如騰訊及港交所等的沽壓，其實大象匯控已經回穩、內銀股如工行及建行亦正上試52周高位。（余秉峰攝）

分析師對國家隊入市傳聞有保留

安里證券主席兼行政總裁黃偉康接受訪問時表示，對於國家隊入市傳聞「有小小保留」，因為首先A股市場的今早反彈勢頭屬曇花一現，午後內地市場跌幅再擴大，當中創業板指數表現最弱，已經跌至逾三個月低位，上證指數3400關口最終亦未有守穩。

他續指，A股的跌勢亦令港股進一步受壓，反而是下午3時A股收市後，港股市況隨亞洲股市如澳洲指數期貨及美股期貨走好。

內銀試52周高位 市場氣氛未如想像中悲觀

對於後市，他指出現時恒指雖然連跌三日，到今日才見反彈，不過投資氣氛並非如想像中悲觀。他觀察到藍籌股中開始出現上升股份多於下跌股份數目，指數下跌只是反映重磅股如騰訊（0700）及港交所（0388）等的沽壓，其實大象滙控（0005）已經回穩、內銀股如工行（1398）及建行（0939）正上試52周高位，石油股亦隨油價受捧，相信恒指沽壓已經大致消化，於二萬八大關有重要支持。

人幣見年內新低，中間價開報6.5338兌1美元，比昨日中間價大幅下跌543點子

匯率走勢上，人民幣今早中間價開報6.5338兌1美元，比昨日中間價大幅下跌543點子，創1月4日以來新低。離岸人民幣今早亦一度走低，兌美元跌報6.5449，創今年新低。不過午後人民幣逐步回升，最新兌美元升報6.5205，升252個點子。

人民幣貶值，主要因為美匯指數近日走高。受到美債債息上升推動，以及美國2月非農就業人數增加37.9萬，遠勝市場預期，推動美匯指數升至92水平，是逾四個月高位。