美股收市｜科技股反彈　納指一度漲逾500點　道指、標指齊升

撰文：曹家駿
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美國股市周二高開，國債孳息率回落，加上科技股顯著反彈，納指一度漲逾500點，道指、標指亦齊升。
【05:20】道指報31832點，升30點，升幅0.1%；納斯達克指數報13073點，升464點或3.09%；標準普爾500指數報3875點，升54點，升幅1.42%。
【04:03】道指報32007點，升205點，升幅0.64%；納斯達克指數報13114點，升505點或4.01%；標準普爾500指數報3894點，升73點，升幅1.92%。
Tesla升18.03%，波音升4.03%，GME升20.36%，蘋果升4.43%
【03:00】道指報32078點，升276點，升幅0.87%；納斯達克指數報13144點，升535點或4.25%；標準普爾500指數報3903點，升82點，升幅2.15%。
Tesla升19.86%，波音升3.46%，GME升21.18%，蘋果升4.52%
【02:11】道指報32108點，升306點，升幅0.96%；納斯達克指數報13116點，升507點或4.03%；標準普爾500指數報3902點，升80點，升幅2.12%。
【01:50】道瓊斯指數報32093點，升291點，升幅0.92%；納斯達克指數報13073點，升464點或2.56%；標準普爾500指數報3895點，升74點，升幅1.94%。
Tesla升15.9%，波音升3.53%，GME升23.93%，蘋果升3.88%