國泰業績｜去年蝕逾216億元　不派息　燃油對沖虧損30億

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-03-10 12:49

國泰航空（0293）公布截至去年底止全年業績，股東應佔虧損216.48億元，不派息。

國泰指出，期內普通股股東應佔虧損為218.76億元，而優先股股東則錄2.28億元溢利。公司表示，原需每半年向優先股股東派付優先股股息，目前年息率為3厘，可以酌情延遲支付全部及部分股息。公司已延遲派付於今年2月16日到期的股息，遞延金額為2.92億元。截至去年底止，優先股股東應佔金額為2.28億元。

公司指出去年收益469.34億元，按年挫56.1%。去年10月宣布企業重組計劃的成本約為24億元。現時該計劃每月節省約5億元，將每月消耗的現金由15億元至20億元，減至10億元至15億元。

國泰航空及國泰港龍航空於2020年下半年錄得應佔虧損100.32億，較2020年上半年的虧損73.61億元，擴大36.28%。

燃油對沖虧損逾30億

國泰航空及港龍航空業務的燃油成本總額（未計燃油對沖的影響）較2019年減少208.8億元或72.8%。由於期內燃油使用量及油價急劇下跌，因而錄得對沖虧損。計及對沖虧損後，燃油成本較2019年減少180.68億元或62.8%。集團整體燃油對沖虧損為30.17億元，其燃油成本達113.79億元。

集團繼續實施保留現金的措施，而高級管理層減薪將繼續於2021年全年推行。國泰要求所有駐港地勤員工及許多駐外地員工在2021年上半年參與第三輪特別休假計劃，並獲超過80%員工支持。

去年國泰整體燃油對沖虧損為30.17億元，其燃油成本達113.79億元。（張浩維攝）

收購快運後續蝕錢 除稅後虧損達17.23億

至於附屬公司香港快運於2020年錄得嚴重的除稅後虧損，達17.23億元，而由2019年7月20日（收購日）至2019年12月31日期間，則錄得2.46億元虧損。可載客量為17.42億可用座位千米數，反映香港快運暫停航班運作。年內已提供服務的平均運載率為71%，較上年度下跌16.8個百分點。

截至2020年12月底止，集團可動用的無限制用途流動資金合共286億元。為進一步保障集團在此艱難的環境中保持資金流動性，國泰在本年較早時間發行港幣67.4億元於2026年到期的可轉換債券。

短期前景仍具挑戰

主席賀以禮於業績報告內指出，在去年底時已預期今年上半年運作的可載客量將遠低於疫情前的四分一。若今年夏季各主要市場已廣泛接種有效疫苗，下半年業績將會有所改善。因此預計2021年整體提供的可載客量將遠低於50%。有關聲明至今仍大致有效，各主要市場推出疫苗接種計劃，與未來會否放寬旅遊限制的關係，仍存有很大不確定性，難以預測，公司會因應時勢發展靈活應變。

他亦指出國泰貨運正運用新一代疫苗運輸方案，將疫苗運至全球各地。

對於國泰短期前景，賀以禮指出仍具挑戰，但對未來長遠前景及旗下航空公司競爭地位，絕對充滿信心，又指出公司在香港航空樞紐仍擔當核心角色。他表示香港在大灣區及其他地位發揮著非常重要的作用，因此當擺脫新冠肺炎疫情影響，並重新恢復和重建業務時，將繼續擁有強大的優勢。