國泰﹕本月20日起實施更嚴格機組人員檢疫要求　積極管理人員資源

撰文： 彭樂程 最後更新日期： 2021-02-17 18:43

國泰航空（0293）今日（17日）公布2021年1月份客、貨運量數據 。由於新冠肺炎於全球持續蔓延，香港及多個巿場實施旅遊限制及檢疫措施，國泰月內因應需求疲弱而繼續大幅削減運力。

國泰航空在 1 月份載客3.04萬人次，較 2020 年同月下跌99%， 收入乘客千米數按年減少 98.7%。乘客運載率下跌71.4個百分點至13.3% ，以可用座位千米數計算的運力則下跌91.8 %。

國泰航空於1月運載10.9萬公噸貨物及郵件，較2020年同月下跌 28.3 %。月內的貨物及郵件收入噸千米數按年減少21.7%。運載率上升19.3個百分點至79.4%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力削減 40.7 %。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，2021年的開局已是非常艱難。 他指今年1月的運力較去年12月下跌6%，主要是由於香港特區政府繼續禁止從英國來港的航班。並在1月中旬恢復從香港飛往倫敦的載客服務，月內只營運了5班該等航班。

他續指，除了往來亞洲區內的若干需求外，整體客運需求仍然非常疲弱。於月內平均每日僅接載981名乘客，是自去年6月以來首次少於1,000人，運載率更跌至紀錄新低的 13.3%。

料貨運需求會持續

林紹波又指出，由2021年2月20日起，政府就駐香港機師及機艙服務員執勤回港後實施更嚴格的新檢疫要求。因應這些新規定，國泰航空正積極管理機組人員資源，編排航班服務。

林紹波表示，公司將竭盡所能，維持往來香港的主要客運及貨運連繫，亦感謝眾多機師及機艙服務員自願參與「閉環式」執勤及檢疫安排，表現出敬業樂業的專業精神。

他又指出2月份的貨運需求直至春節前皆持續穩健，至下半月才放緩。整體而言預期2020 年的強勁貨運表現，將延續至2021年。倘若香港及其他地區繼續實施嚴格的檢疫隔離措施，在未來數月將面對非常嚴峻的挑戰。公司會繼續靈活應變，按市場需求規劃集團業務及航班網絡。