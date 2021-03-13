百度上市｜搜索業務已死？　中國市佔仍奪冠　在線營銷年吸190億

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-03-13 08:10

百度﹙9888﹚來港第二上市，令這家中國老牌科技公司再惹關注，港人對它的印象，莫過於是百度搜索引擎。百度是全球最大的中文搜索引擎，可是香港人甚少使用，而內地市民則對百度的搜索引擎充滿意見，原因又是甚麼呢？

2019年內地一篇題為《搜索引擎百度已死》在網絡瘋傳，內容是批評百度的搜索結果首頁，「基本上有一半以上會指向百度自家產品，尤其頻繁出現的是『百家號』」。文章除了實測百度的搜索結果傾向百度旗下的網頁，更分析百度的商業策略，「百度已經不打算好好做一個搜索引擎了，它只想做一個營銷號平台，把希望來搜索內容的人全都變為自家的流量，然後變現。」

百度曾被批評沒有做好搜索引擎，只為成為一個營銷號平台。（網頁截圖）

營銷收入佔核心業務八成

事實上，百度營銷確實是其商業策略。早在10年前，百度的CEO李彥宏已經明言，「互聯網已經進入營銷時代，互聯網最大的營銷價值就在於搜索引擎」，結果營銷便成為了百度的主要收入來源之一。截至2020年第四季，百度核心業務收入為231億元，按年增長6%；其中在線營銷收入為189億元，佔比達八成；非營銷收入達到42億元，按年增長52%，主要受惠於雲和其他服務的推動。

百度在營銷方面的成功，令到其他科網巨頭亦希望在這一塊分一杯羹。其中，微信原本的搜索功能，只限於搜查聊天功能，其後開始發展成搜尋公眾號的文章。隨後該功能開始接入搜查小程序，以至搜狗、知乎、微信讀書等應用內內容，最終在2019年微信搜索升級為「微信搜一搜」，成為內地其中一個冒起的搜索工具。

根據市場數據統計平台statcounter，過去一年百度在國內的市場佔有率，介乎65.35%至78.41%。（statcounter）

百度市佔率拋離搜狗 搜索內容雙引擎

除了騰訊旗下的微信，字節跳動亦希望撼動百度的搜索一哥地位。字節跳動旗下今日頭條，本來是主力發展內容，在2020年字節跳動便推動「頭條搜索」。有別於百度「從搜索到內容」的發展方式，今日頭條顯然是「從內容至搜索」，但難言哪一個才是正確的發展路向，始終今日頭條的搜索功能還在發展初期，或許這一股搜索新勢力可撼動百度的地位。

雖然面對微信、今日頭條的挑戰，加上長年累月被指營銷大於搜索，但百度無容置疑是中國的搜索引擎一哥。根據市場數據統計平台statcounter，過去一年百度在國內的市場佔有率，一直介乎65.35%至78.41%，遠超位列第二名的搜狗，市佔率約11.27%至24.54%。

從數據上可見，百度的市佔率牢牢守住一哥之位。有內地評論分析指，百度之所以可以問鼎中文互聯網一哥，除了在搜索平台取得優勢，而且自家內容豐富。百度除了百家號，還有百度百科、百度知道、百度文庫等。縱然百度被批評搜索內容過份傾向營銷，但正正憑著豐富的自家內容，在互聯網世界取得長遠的成功。