百度9888上市｜搜索廣告主業外　百度還擁「四大寶藏」

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-03-13 08:00

百度（9888）第二上市周五﹙12日﹚起招股，每股最高發售價295元，集資最多近280.3億元。除了佔據最大收入的搜索與信息流廣告之外，百度亦擁有眾多「寶藏」，包括AI、電動車、芯片，潛力不容忽視。與此同時，百度的投資版圖亦相當廣泛，包括有愛奇藝、攜程、蔚來、網易音樂、威馬、知乎、有贊等知名科企。

一、AI人工智能

百度被稱為「AI第一股」，據招股文件，截至去年10月底，百度擁有中國最多的AI專利數量及專利申請數量。公司指，其是為數不多的全棧（前端和後端技術兼備）的AI公司之一，基礎設施包括AI芯片、深度學習框架，以及多項核心AI功能，例如自然語言處理、知識圖譜、語音識別、計算機視覺和增強現實等等。



二、自動駕駛

第二個「寶藏」是自動駕駛，百度在中美已率先獲得無人駕駛牌照，並正於中國測試無人駕駛汽車。截至去年12月底，累計測試里程達430萬英里，持有199個中國自動駕駛牌照，而第二名只有約20個牌照。

目前，百度在中國有三個Apollo robotaxi試點項目，在自動駕駛領域強勁的品牌及市場領導力已延伸至智能駕駛領域。此外，百度的Apollo品牌已與10家領先的汽車製造商簽署戰略協議，通過Apollo自動駕駛服務（包括百度高精地圖及自主泊車服務）為其乘用車賦能，近期百度亦宣佈推出Apollo自動導航輔助駕駛。

百度投資版圖廣泛，包括愛奇藝、攜程、網易音樂等。﹙資料圖片﹚

三、芯片

建立強大的人工智能系統，需要芯片及雲計算，以提供充足運算能力處理大量數據。百度第二上市的其中一個集資用途，正是投資AI芯片。

2018年，百度推出「百度昆侖」雲服務AI芯片，專門為百度的計算環境而設計，支持搜索及智能雲解決方案，滿足公司的深度學習計算需求，在提高成本效益的同時，優化智能雲服務器的AI能力。此外，百度亦開發了「百度鴻鵠」，為DuerOS智能設備及車載信息娛樂系統提供動力，提高語音識別性能。

四、投資版圖

一如其他科網巨企如騰訊（0700）和阿里（9988），百度的投資版圖亦相當廣泛，參控股投資公司至少有愛奇藝、攜程、網易音樂、蔚來、威馬、知乎、有贊等知名企業，去年11月7日，百度便宣布，公司簽署最終約束性協議，以36億美元（約合人民幣236億元）收購國內直播業務YY直播。