中芯及華虹半導體齊炒上　黃德几料升浪已「一步到位」

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-03-11 21:12

半導體股炒上，因中美兩國的半導體行業協會，宣布共同成立「中美半導體產業技術和貿易限制工作組」的新聞，刺激在港股及A股上市的晶片股同步攀升。中芯國際（0981）股價自一個月低位反彈，盤中最多升逾12%，收市升10.1%報26.7元。中芯於內地科創板上市的股份亦走高逾5.5%。升幅最突出的是華虹半導體（1347），全日收升14%。

中美半導體行業設工作組 加強出口管制溝通

中美貿易戰下，半導體晶片行業成為關鍵行業，美國多次施壓限制對華的晶片技術出口。上屆特朗普政府就曾對荷蘭政府施壓，要求位於當地的全球最大晶片微影設備企業ASML （艾司摩爾），停止向中國企業出售相關半導體設備及技術。

晶片股今日落鑊，升幅最突出的是華虹半導體（1347），全日收升14%。（路透社）

不過，隨美國新總統拜登上場，市場密切觀察新一屆政府會如何處理對華經貿問題，以及對高新技術行業的限制會否有所變化。所以今日中美兩國半導體行業協會成立合作小組的消息，特別令到市場關注。

AMD及IBM等多間龍頭企業為會員

翻查資料，美國的半導體行業協會，成員包括多間國際半導體龍頭企業，諸如AMD 、INTEL、 IBM及Nvidia等。中國半導體行業協會指出，該工作組計劃每年兩次會議，分享兩國在技術和貿易限制政策方面的最新進展。根據磋商結果，雙方協會將各自委派10家半導體會員公司參加工作組，各自分享相關信息並進行對話。

金利豐證券研究部執行董事黃德几接受訪問時表示，行業協會加強溝通自然是好事，「有得傾總好過無得傾」。不過對內地半導體行業最大的關鍵，仍然是中美的大國關係，對於美國而言，半導體的制裁是出於對國家安全的考量，美國會否有放鬆制裁的空間仍要觀察，認為今日本港半導體股的升勢急速，華虹半導體單日飆一成四，已經充分反映市場樂觀情緒。

上周外電消息指，美國政府拖延審批美國半導體設備製造商應用材料（Applied Materials）與泛林（Lam Research Corporation）向中芯國際供應產品的許可申請。

分析指「有得傾總好過無得傾」 惟股價已反映樂觀情緒

同時，他觀察到內地的半導體股，未見太亢奮的炒上情況，相信本港半導體股份升勢很大可能是「一步到位」，再急升動力不大。

此外，有關美國對內地半導體行業的阻撓及制裁措施，在投資相關股份前需要關注。剛於上星期，據路透社引述消息報道指，美國政府拖延審批美國半導體設備製造商應用材料（Applied Materials）與泛林（Lam Research Corporation）向中芯國際供應產品的許可申請。

消息指，目前美國企業向華府提交申請，希望交付總值50億美元的零件與組件，不過大部分未獲批准，僅有對少量昂貴設備授予部分出口許可，而審查時間已經超過一個月。