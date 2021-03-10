撰文： 陳放 最後更新日期： 2021-03-10 14:10

隨着全球缺「芯」潮愈演愈烈，大量汽車廠商不得不停工停產。上周三（3月3日），通用汽車宣布延長三家工廠的停產時間，並再有一家工廠即將停產。此外，大眾、福特、雷諾、戴姆勒等汽車製造商均受到不同程度的衝擊。 面對這一大機遇，中國內地晶片製造企業正摩拳擦掌，加快擴充產能。市場研究公司Counterpoint Research預計，2021年全球半導體成熟製程市場中，中芯國際的市場份額將從9%上升至11%，成為世界第三大晶片企業，僅次於台灣的台積電和聯電。

中低端晶片供不應求

據公開資訊統計，從2008到2016年，至少超過30座8英寸晶圓廠關閉，同時有超過10座從8英寸轉換為12英寸。數據顯示，2015至2017年，全球8英寸晶圓廠產能增長速度僅為7%左右，截至2019年，廠房總量已少於200座。

中國晶片產業在中國政府的大力支持和產業需求的刺激下，正在呈現爆發式增長的態勢。（中新社）

然而，中美貿易戰的爆發和新冠肺炎疫情的到來，打亂了國際晶片巨頭的產業升級和壟斷進程。國際晶片巨頭在5納米，甚至是3納米製程晶片的規模化生產上遭遇了技術困難，成本直線上升。而且在銷售上，受到美國對華出口禁令的限制和智能手機增量減緩的影響，國際巨頭們不僅在高端晶片市場的佈局至今未能如願，中低端晶片的產能也未曾增加。

2020年下半年以來，經濟的快速復蘇導致晶片需求出現爆發式增長。一方面，隨着汽車資訊化程度的提高，汽車對於晶片的需求成倍增長。另一方面，互聯網時代的降臨也使「晶片荒」向智能家居、穿戴式電子產品等領域蔓延。與電腦、手機等消費電子產品不同，汽車晶片和物聯網晶片對製程的要求並不高。因此，成本不高且技術成熟的中低端晶片反而出現較大缺口。

各國積極應對「晶片荒」

面對洶湧而來的「晶片荒」，美國政府2月24日開始要求對半導體在內等關鍵產品的全球供應鏈進行為期100天的審查，致力於解決近期困擾全球的晶片缺貨問題。此外，上述審查還將涉及美國的國防、公共衞生、通訊技術、運輸、能源和食品生產領域。一旦在關鍵產業發現重大風險，美國政府將積極推動供應鏈轉移，將供應商自中國等競爭對手轉移至本土或其他盟國。

中芯國際與ASML簽訂購買單，ASML近日澄清採購協議不涉高階光刻機。（資料圖片）

在遭受美國種種科技制裁後，中國對晶片製造業的重視程度已經上升到國家戰略高度。中國工業和信息化部總工程師、新聞發言人田玉龍表示，集成電路是資訊社會的基石，也是資訊技術的重要基礎。應該說，晶片產業的高品質發展，關係到現代資訊產業和產業鏈的發展。

中芯國際市場份額增加

中芯國際是內地技術最先進、配套最完善、規模最宏大的集成電路製造企業，市場佔有率全球排第四、內地排第一。雖然中芯國際在先進製程方面遠落後於其他國際巨頭，但在成熟製程方面已經具備成熟且充裕的產能。此次中芯國際與阿斯麥附屬公司簽訂的12億美元批量採購協議，進一步驗證了中芯國際在中低端產能上的擴張。

目前，內地對晶片的需求增長極快，這為內地晶片製造企業提供了良好的發展環境。據內地半導體行業測算，2020年，內地集成電路銷售收入達到8,848億元人民幣，平均增長率達到20%，為同期全球產業增速的三倍。

上文節錄自第255期《香港01》周報（2021年3月8日）《全球缺「芯」下 內地晶片企業迎來機遇》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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