百度9888招股價上限貴過美股　專家籲勿瞓身　只博定價「益散戶」

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-03-12 12:50

科技股「殺估值」之際，百度（9888）上市抽唔抽？該股由今日起至下周三（17日）公開招股，將發售9,500萬股，每股發行價最高295元，集資最多280億元。百度每手為50股，一手入場費14,899元。公司擬3月23日掛牌。

百度2005年在納斯達克上市，業務主要位於中國，截至去年12月底，收入超過97%來自中國。據招股書，百度去年總收入為1,071億元（人民幣．下同），前一年同期為1,074億元，表現持平，主要受到疫情影響。歸屬於公司淨利潤則為224.72億元，前一年同期為20.57億元，去年利潤大升主要受惠於經營成本減少14%，以及其他收益錄得88億元。

全球發售的募集資金凈額約50%用作持續科技投資，並且促進以人工智慧為主的創新商業化；約40%用作進一步發展百度移動生態，進一步實現多元變現；及約10%用作一般公司用途。

百度去年總收入為1,071億元人民幣。（資料圖片）

招股上限 較百度ADS溢價一成

如果用最高295元發行價招股，較百度美國存託股票（ADS）存有10%溢價。百度ADS昨日收市報272.38美元，升6.8%，以每股ADS等於8份普通股計，折合每股約263.9港元。

信誠證券聯席董事張智威表示，百度招股反應明顯不夠快手（1024）和諾輝健康（6606）般熱烈，建議投資者如用孖展認購亦只宜小量，「唔使瞓身」。他指，百度如用上限定價，則美股仍存折讓，因此認購百度港股，只可憧憬最終定價會「益散戶」，或百度ADS在港股招股期間已衝上300美元樓上，高於上限定價。

致富郭家安：避免增利息成本

致富證券董事及證券業務部主管郭家安指，百度屬第二上市，無必要孖展，避免增加利息成本，加上成功抽中新股後，仍需支付1%經紀佣金等，且百度屆時美股升跌未明，最終水位或不多。