百度上市｜曾踩中反壟斷地雷　業務百足多爪　一文睇清招股書重點

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-03-11 17:46

百度（美：BIDU）日前在港秘密遞交上市申請，周二獲港交所通過上市聆訊。根據百度上載的初步上市文件，百度2020年核心業務收入錄得786.84億元（人民幣，下同），按年下跌1.3%；集團股東應佔溢利為224.72億元，按年多賺近10倍。美銀、中信證券、高盛為聯席保薦人。

去年純利急增10倍，除了受惠於2020年經營成本減少14%，更重要的是2020年其他收益錄得88億元，包括長期投資公允價值變動收益116億元。相反，2019年的其他虧損淨額為66億元，包括對Trip.com投資的非現金減值損失89億元。此消彼長之下，令2020年純利大增。若然與2018年相比，百度的純利更是錄得倒退，較2018年全年跌18%。

百度在招股書指出，百度是擁有強大互聯網基礎的領先AI公司。根據灼識諮詢報告，截至2020年10月底，百度擁有中國最多的AI專利數量及申請數量。百度指，旗下的AI基礎設施包括AI芯片、深度學習框架、核心AI功能（例如自然語言處理、知識圖譜、語音識別、計算機視覺和增強現實）及開放式AI平台。

百度為全球最大的中文搜索引擎，在線營銷服務為主要收入來源。（網上截圖）

百度「百足咁多爪」 在線營銷服務為核心業務

百度的業務範疇眾多，包括中文搜索引擎、智能雲、智能駕駛、DuerOS智能助手、AI芯片。其中，中文搜索引擎為百度的核心業務之一，提供在線營銷服務收入，2020年收入錄得662.83億元，按年下跌5.3%，佔集團整體收入約六成；雲服務收入達91.73億元，按年急增44%。百度指，由於從事醫療、招商加盟、旅遊、金融服務及教育等行業客戶，受新冠肺炎疫情爆發及其他因素負面影響，其在線營銷服務需求疲弱，而減少在線營銷預算。

百度除了自家的核心業務之外，另一美國上市的中概股愛奇藝（美：IQ）亦是百度的業績重點指標之一。百度2012年11月獲得愛奇藝的控股權益，目前持股佔比高達56%。截至2020年底，愛奇藝收入達297.07億元，佔百度總收入約27%。

事實上，上述的財務數據已在2月的業績發布中公開，投資者可能傾向關心其上市後的風險因素。其中，今年2月初國務院反壟斷委員會正式頒佈《關於平台經濟領域的反壟斷指南》，為內地一眾科技公司的「黑天鵝」。

百度在招股書指出，近期已接獲國家市場監管總局人民幣50萬元罰款的通知。（資料圖片）

涉反壟斷行為 遭罰款50萬

百度在招股書指出，公司於2021年1月接獲獲國家市場監管總局一份涉及一宗案件的正式立案通知書，當中要求公司就該筆未申報交易是否構成未依法申報的經營者集中提供相關材料及說明。近期已接獲國家市場監管總局擬就該案件處以人民幣50萬元罰款的通知。百度未反對該擬處罰通知，悉數支付罰款後，公司預計不會因該案件受到國家市場監管總局進一步處罰。

百度重申，未來或因任何該等問詢而遭處罰，包括每個案例被處最高人民幣50萬元的罰款，且在極端情況下可能被要求停止實施集中、限期處分股份或者資產、限期轉讓營業，以及採取其他必要措施恢復到集中前的狀態。

公司更指，集團在日常業務活動中，或須支出更多的人力和時間成本進行審慎評估和應對，以避免發生未能遵守該等法規的情況。倘公司被認為未能遵守新頒佈的《平台反壟斷指南》及其他反壟斷法律法規，或會導致政府調查或執法行動、訴訟或索賠，可能對其業務、財務狀況及經營業績造成不利影響。

1股ADS代表8股A類普通股

是次來港第二上市，百度已經在股東特別大會通過股份分拆。公司董事會批准美國存託股按股份分拆的比例變更比率，由10股美國存託股代表1股A類普通股，改為1股美國存託股代表8股A類普通股，今年3月1日起生效。