京東業績勝預期　惟新業務投資成市場憂慮　一文睇清大行最新評級

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-03-12 16:40

京東（9618）Q4收入按年增31.4%，Non-GAAP調整後歸母淨利潤增長194%，同勝市場預期。活躍用戶數亦強勁增長，按季增加3,030萬人至4.72億人，80%新增用戶來自下沉新興市場。不過，有大行認為，京東的社交電商平台「京喜」，社區團購業務「京喜拼拼」等新業務，可能引起市場對京東利潤率下降的短期憂慮。

新業務投入或降利潤率

高盛報告指，京東季度收入及用戶穩健增長，升目標價至460港元，維持「買入」評級。該行指，基於新業務投入浮動，管理層未有提供2021年指引，但相信京東零售業務可維持穩健增長，受惠自營業務採購擴張，和廣告及佣金的潛在增長空間。

摩根士丹利報告表示，京東Q4 經調整利潤及用戶增長勝市場預期，但毛利率及營業利潤率不如預期。該行料，京東2021年Q1收入會繼續強勁增長，但基於新業務投入，利潤率下降可能會成為市場短期憂慮。

社區團購及「京喜」協同現有業務

富瑞指，京東Q4收入及經調整利潤勝市場預期，用戶增長加速，新用戶主要來自低線城市，又指「京喜」及社區團購是京東重要的長期投資，可與現有業務產生協同作用，其供應鏈優勢亦可在行業競爭中跑出，維持京東「買入」評級及予目標價110美元。

滙豐研究指出，隨低線城市滲透及品類擴張，預期京東2021年預測GMV增速可達27%，利潤率亦可能溫和擴張，升目標價由103美元至108美元，對應2022年17倍經調整市盈率。