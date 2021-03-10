京東周四公布業績　券商料Q4收入增29%

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-03-10 16:53

京東集團（9618，JD）明日公布Q4業績，市場預期收入將增長29%，與Q3增速持平；因季節性促銷支出，料Q4淨利潤約為7.95億元（人民幣，下同），對比去年同期36.34億元。截至第3季度，京東月活用戶單季淨增2,420萬至4.416億，按年增長32.1%，市場亦將繼續關注活躍用戶的按季增速。

安信：2021年增長與投入並重

安信證券早前報告指，京東2021年增長與投入並重，不管是平台、品牌還是消費者愈趨重視供應鏈能力在商品、履約、購物體驗的重要作用，在線上流量紅利見頂，線下消費需求緩慢恢復的趨勢下，核心競爭力來自線上線下結合，而京東2021年將是品類擴張、物流與技術投入的重要時期。

該行指，社區團購平台「京喜拼拼」小程序於新一年上線，依托京東供應鏈體系提供次日達服務，認為京東在生鮮電商、社區團購領域擴張，與自身供應鏈能力將產生協同。該行維持12個月京東美股及港股「買入評級」，目標價111美元及432元。

分析關注京東Q4營銷費用及相關分拆消息。（資料圖片）

關注營銷費用及分拆消息

光大新鴻基證券策略師伍禮賢料，料京東商品收入中的日用百貨，電子家電商品銷售，將成業績增長的主要推動力。惟由於Q4營銷費用增加，料Q4經調整後經營利潤率及淨利潤率將出現下降。

此外，他指京東近期分拆消息也影響股價表現，包括京東數科於內地科創板上市或遇阻，京東物流上市進展未有消息，將對股價帶來波動，在股價近日經歷調整後，料有機會出現技術性反彈，短線反彈目標360元。