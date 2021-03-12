保監局：2020年保險業毛保費升5%　陸客新造保單保費急削84%

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-03-12 16:45

保險業監管局公布2020年香港保險業的臨時統計數字，期內毛保費總額達到6,084億元，較去年同期增長4.9%。

2020年有效長期業務的保費收入總額為5,481億元，按年升4.5%，主要包括個人人壽及年金（非投資相連）業務，其保費收入為4,639億元，按年升1.5%；個人人壽及年金（投資相連）業務，其保費收入為277億元，升0.1%；以及退休計劃業務，其供款為507億元，升0.3%。

另一方面，期內長期業務（不包括退休計劃業務）的新造保單保費為1,334億元，跌22.8%，主要包括個人人壽及年金的非投資相連業務，其新造保單保費1,202億元，跌25%；以及投資相連業務，其新造保單保費為128億元，升8.8%。保險公司於2020年共發出約64,000份合資格延期年金保單並帶來45億元新造保單保費，佔個人業務總額3.4%。

限制跨境人流措施持續，導致2020年內地訪客的新造保單保費從2019年的434億元，收縮至2020年的68億元，跌84.3%，佔個人業務總額5.1%。此顧客群組投保的保單中約98%以非整付方式支付（即非一筆過支付），而危疾、終身壽險及醫療保險分別佔這些保單的份額為48%、36%和8%。

一般保險業務承保利潤倍增 僱員補償業務扭虧

在2020年，一般保險業務的毛保費為603億元，上升8.3%，淨保費為409億元，升8.7%。整體承保利潤受到直接業務推動，由11億元進一步改善至22億元。

直接業務方面，毛保費為444億元，升4.7%，淨保費313億元，升6.2%。意外及健康業務下滑5.8%，其中醫療業務錄得2.4%的輕微增長，非醫療業務則因外遊活動仍然受阻而急挫43.3%。受惠於按揭保險計劃物業樓價上限提高，金錢損失業務的毛保費持續急升88.4%。一般法律責任業務（包括僱員補償業務）穩定增長7.9%，汽車業務上揚4%。

直接業務的承保利潤為17億元，上升95.5%。其中意外及健康業務佔9.73億元，升218.4%，僱員補償業務亦由虧損1.69億元，扭轉至盈利3.91億元，然而這理想表現主要源自2019冠狀病毒病疫情期間申索減少。汽車業務承保虧損由4.04億元，收窄至2.41億元，屬正面發展。

至於分入再保險業務，受財產損壞業務的保費率上調及新造保單所帶動，毛保費和淨保費分別增至159億元（上升20%）及96億元（上升17.8%）。

承保利潤由2.83億元增至5.82億元，主要來自一般法律責任、船舶和貨運業務，部分被財產損壞業務的利潤減少所抵銷。