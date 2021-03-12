北水逆市淨買入32.05億港元　這隻股連續4日獲掃貨｜北水動態

撰文：伍玥
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3月12日消息，北水連續兩日淨買入，截至收盤，北水逆勢淨買入港股32.05億港元，其中，滬市港股通淨賣出2.29億港元，深市港股通淨買入34.34億港元。本週累計淨賣出超186億港元。
據Wind數據顯示，淨買入額位列前三為小米集團-W﹙1810﹚、騰訊控股﹙0700﹚、建設銀行﹙0939﹚，分別獲淨買入30.62億港元、4.73億港元、2.87億港元。
淨賣出前三個股為美團-W ﹙3690﹚、保利協鑫能源﹙3800﹚、中國聯通﹙0762﹚，分別遭淨賣出4.22億港元、1.69億港元、1.33億港元。
從近期淨買入情況看，小米集團-W已連續4日獲淨買入，合計淨買入金額65.99億港元。
此外，南水連續4日淨流入，今日再度淨買入人民幣8.27億元，其中滬股通淨買入人民幣15.14億元；本週累計淨買入人民幣66.14億元。
萬華化學、東方財富、陽光電源分別獲淨買入人民幣10.2億元、3.94億元、3.69億元。寧德時代淨賣出額居首，金額為人民幣4.53億元。
$小米集團(01810.HK)$
$騰訊控股有限公司(00700.HK)$
$中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司(00762.HK)$
$保利協鑫能源控股有限公司(03800.HK)$
$美團(03690.HK)$
$中國建設銀行股份有限公司(00939.HK)$
$萬華化學集團股份有限公司(600309.SH)$
$東方財富信息股份有限公司(300059.SZ)$
$陽光電源股份有限公司(300274.SZ)$
$寧德時代新能源科技股份有限公司(300750.SZ)$