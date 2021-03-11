北水縮手　高盛唱淡港交所　專家：看法短視│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-03-11 14:59

近日北水流入港股的速度急降，今周更錄得淨流出9億元。向來睇淡港交所的高盛認為，北水縮手為港股日均成交見頂的領先指標，將拖累港股日均成交額及港交所（0388）盈利表現。不過，銀河證券業務發展董事羅尚沛直言，高盛看法短視，北水不是義無反顧地買貨，並總會回來的。

高盛指，北水經過35個交易日淨買入4,690億元後，過去10個交易日淨流出460億元，認為這對港交所有很大影響，因北水流向是反映港股成交量的領先指標，同時北水是今年來推升大市主要動力之一，甚至更是港交所的主要買家，因此，北水流走意味港股成交或已見頂。

高盛認為，北水流入速度減少為港股日均成交見頂的領先指標，將拖累港股日均成交額及港交所（388）盈利表現。

高盛：港股日均成交料已見頂

港交所股價由去年約390元起步，於2月22日最高見587元，一度累計有近5成升幅，今次跌至430.2元低位，自高位回調最多近26%。

高盛相信「港股通」交投量雖然在未來數年會繼續出現結構性增長，但今年的日均南向成交額料已見頂，「港股通」淨流入已在1月中下旬見頂，至2月底更錄得淨流出，估計3月至12月的日均南向交投會較1月至2月的平均數下跌約兩成。若按年計算，日均南向成交額在今年至2023年期間，將分別按年增長近1.5倍、29%及25%。

另外，高盛對於港交所公布去年業績後，市場仍繼續上調其盈利預測感到驚訝，相信市場忽略北水具周期性、流入速度在年內將放緩的因素。

銀河證券業務發展董事羅尚沛直言，高盛看法短視，「目前市況乜水都縮，外資也在縮，北水不是義無反顧地買貨的。北水也是看市況而變化，總是一來一回，尤如潮汐拍岸，日後百度、嗶哩嗶哩上市，又或是市況轉好，北水便重臨，屆時又轉口風說香港掂晒。」

銀河證券業務發展董事羅尚沛直言，高盛看法短視，北水不是義無反顧地買貨，北水也是看市況而變化。（張浩維攝）

羅尚沛：北水不是義無反顧地買貨

另外，高盛指，北水過去一年平均買入價為407元，仍有13%的利潤，不排除內地投資者繼續沽售獲利。高盛重申對港交所給予「沽售」評級，目標價由415元下調至400元。至中午收市，港交所升3.5%，報460.4元，與目標價潛在跌幅達13%。

羅尚沛表示，港交所早前確有吸引力，同時其股價亦領先大市很多，現時市場氣氛回落，暫時不太好炒。他指，即使港交所跌穿400元亦未必是「靚價」，要視乎形勢而決定買貨時機，如大市失守28500、28600水平，將再下試26000水平，「大市作有機會下跌，現時可先行觀望，長線會有更好的價位入市。」