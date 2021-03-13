世界夢號母企｜雲頂預警去年蝕逾116億元　為恢復郵輪旅遊作準備

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-03-13 11:33

新冠肺炎自2019年末爆發以來，全球旅遊業飽受衝擊，其中國泰航空（0293）去年全年虧損218億元，而經營郵輪業務的雲頂香港（0678）同樣錄得巨額虧損。該公司發盈警，預料截至去年12月底錄綜合經營虧損不少於6億元（美元‧下同）（約46.6億元）；綜合淨虧損不少於15億元（約116.4億元）。

公司又指出，2019年分別錄9,600萬元綜合經營虧損，及1.59億元。

公司指出，綜合虧損淨額增加與旗下的星夢郵輪﹑水晶郵輪及麗星郵輪的郵輪旅遊及郵輪旅遊相關業務的船隊持續暫停營運，以及於德國MV造船集團船廠於2020年3月至10月暫停營運，從而導致若干無形資產﹑物業﹑廠房及設備及其他資產錄得減值虧損，以及擁有非核心資產的若干附屬公司錄得出售權益虧損。

公司又指出，旗下部份郵輪已重新營運。在去年7月26日，星夢郵輪旗下「探索夢號」獲准經營從基隆出發至金門﹑澎湖﹑馬祖三島的兩晚﹑三晚及四晚的「台灣郵輪跳島遊」航線。星夢郵輪旗下另一郵輪「世界夢號」，自去年11月已在新加坡經營國內郵輪旅遊，對未計息﹑稅﹑折舊及攤銷前盈利帶來貢獻。

公司又指出，最近已公布旗下水晶郵輪於今年7月開始展開全新從拿騷及比米尼出發的巴哈馬採索之旅航線。

公司表示，隨著探索夢號及世界夢號已分別復航，加上水晶尚寧號恢復營運，雲頂郵輪全部船隊中的41%正在營運。

公司亦表示，會繼續實施成本優化舉措及恢復郵輪旅遊的準備工作，以及與財務債權人磋商達致重組建議，及整體重組解決方案達成協議。