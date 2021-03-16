中移動回A傳聞曾撐起股價近4％　黃偉康：資金換馬同為上升動力

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-03-16 14:06

三大電訊股有機會齊集A股上市?今日外電消息指，中移動（0941）考慮回A股上市，正與顧問討論可行性，就發展5G網路尋求集資管道。消息帶動中移動股價今早最多升近4%，逼近十天線及二十天線交匯點。

中移動的傳奇人物，前董事長王建宙曾經對媒體表示，在中移動工作多年，兩大遺憾之一，就是未能推動中移動成功回A。中移動在1997年香港上市，至今已經有二十多年，市場都關注企業回A上市的計劃能否成真。

中移動的傳奇人物，前董事長王建宙曾經對媒體表示，工作多年兩大遺憾之一，就是未能推動中移動成功回A。（資料圖片/視覺中國）

黃偉康指中移升勢 受惠股息高及資金換馬

安里證券主席兼行政總裁黃偉康接受訪問時表示，現時中資電訊商正是大舉投資5G網絡建設的資本投資期，認為中移動有意回A上市，亦是合理之舉。加上留意到近半年有數間國企亦計劃陸續回A，認為國企回A是受到政策推動。

對於有指電訊商回A，是與美國制裁中資股，三大電訊股的美股需要停牌有關，黃偉康認為，其實事件對中資電訊股的影響不大，原因是中資電訊股於美股市場的交投本身就不算活躍，並不是百度及阿里巴巴等焦點的科技股。所以他認為是次中資電訊股回A，主要是考慮到A股市場對電訊股的估值較高，有利業務集資。

資料顯示，中移動ADR於去年全年成交總額為137.3億美元，相當於港股的29%。至於聯通ADR及中電信ADR的全年成交額，分別相當於港股的10%及12%。

中電信宣布回A後 升勢「一步到位」後橫行

同業中電信宣布回A後 升勢「一步到位」後橫行

股價走勢方面，他認為今日的升勢，並非完全由回A的傳聞推動，而是近期整體投資市場都有「換馬」轉投舊經濟股的方向。加上，由於近期港股波動大，呈現弱勢，都吸引資金泊入股息率高的中資電訊股。中移動今年的預期周息率達6厘以上。

參考同業中電信（0728）上周正式宣布回A的消息，股價於當日最高曾升至2.91元，創一年高位。不過升勢「一步到位」，股價經短暫見頂，隨後數日都見回吐，徘徊2.6至2.8元高位橫行。