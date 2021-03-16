B站上市｜bilibili風險因素你要知！　涉近110宗侵犯版權訴訟

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-03-16 18:00

「B站」嗶哩嗶哩（bilibili）最新通過港交所上市聆訊，市場人士關於其何時正式啟動招股程序。

根據嗶哩嗶哩的初步上市文件顯示，在「風險因素」的一欄中，提及到有關知識產權侵權申訴的風險。

“我們可能面臨知識產權侵權申訴或其他指控，這可能嚴重損害我們的聲譽及品牌，致使我們支付龐大的賠償、罰款及罰金，從平台上撤下相關內容，或者尋求訂立授權安排，而該等安排可能無法按商業上合理的條款達成。”

文件顯示，嗶哩嗶哩目前因平台上提供的內容而牽涉近110宗被指控侵犯第三方版權的訴訟，但個別或整體而言對公司的影響概不重大。不論結果如何，該等訴訟可能曠日持久，耗費巨大開支並佔用公司的資源，以及管理層及其他核心僱員的注意力，而且不利結果可能超出公司現有適用保險的有限承保範圍。

視頻數量龐大 難完全監控侵權內容

嗶哩嗶哩更指，儘管公司堅持開展內容管理及審查程序來監控上傳至平台的內容，但因上傳的視頻數量龐大，公司未必能發現可能侵犯第三方權利的所有內容。此外，集團更可能會因被指控侵犯版權，而遭中國國家版權局或其地方分局或相關執法部門採取行政措施。

值得注意的是，由於嗶哩嗶哩於美國上市，用戶能從美國及其他司法權區訪問其視頻、投資者持有公司的美國存託股，以及外國的法院或其他機構域外應用境外法律，嗶哩嗶哩可能須遵循其他司法權區（如美國）的版權法。