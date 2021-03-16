北水淨買入逾52億元　騰訊重獲資金追捧　美團遭沽貨｜北水動態

撰文：伍玥
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今日（16日）北水全天單邊淨流入52.67億元，其中，滬港股通淨買入20.23億元，深港股通淨流入32.44億元。
據Wind數據顯示，其中騰訊（0700）、建行（0939）、小米（1810）淨買入額位列首三位，分別獲淨買入13.01億元、7.69億元、6.73億元。淨賣出首三個股為美團（3690）、融創中國（1918）、保利協鑫（3800），分別遭淨賣出6.39億元、1.68億元、1.17億元。
此外，南水全天逆勢淨買入55.72億元人民幣，連續第6日淨買入，其中滬股通淨買入21.79億元人民幣，深股通淨買入33.93億元人民幣。
格力電器（深圳﹕000651）、三一重工（上海﹕600031）、五糧液（深圳﹕000858）分別獲淨買入10.47億元人民幣、8.1億元人民幣、5.08億元人民幣。京東方A（深圳﹕000725）淨賣出額居首，金額為3.78億元人民幣。
$騰訊控股有限公司(00700.HK)$
$小米集團(01810.HK)$
$中國建設銀行股份有限公司(00939.HK)$
$美團(03690.HK)$
$保利協鑫能源控股有限公司(03800.HK)$
$宜賓五糧液股份有限公司(000858.SZ)$
$三一重工股份有限公司(600031.SH)$
$京東方科技集團股份有限公司(000725.SZ)$
$珠海格力電器股份有限公司(000651.SZ)$