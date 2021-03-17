【半島酒店母企】去年轉虧19.4億　大酒店：全面復甦需時數年

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-03-17 12:32

半島酒店母企大酒店（0045） 公佈去年業績，股東應佔虧損為19.4億元，2019年則錄盈利4.94億元；每股虧損1.18元；不派末期息。

期內收入為27.1億元，按年急跌54%；若不包括重估投資物業的變動及減值撥備的除稅後影響，基本虧損為8.64億元，而2019年的基本盈利為4.8億元。香港半島酒店收入減少45%，至6.03億元，平均房租按年下跌42%，入住率按年下跌27個百分點。

料2021年仍出現營運虧損

截至去年底，集團共有5,609名全職員工，而去年為7,451名，按年減少1,842名員工。集團解釋員工數目大減主要因為疫情導致集團內部裁員和休假、暫停招聘、自然流失以及泰國鄉村俱樂部股權出現變動。

集團預期在可見的未來，全球旅遊限制令、檢疫和安全問題仍將繼續限制人們出行，而全面復甦將需時數年，因此，集團來年亦將繼續實施財務管理及嚴格的成本控制，惟新冠病毒疫情持續嚴重打擊旅遊業，集團在2021年仍可能出現營運虧損。可是，集團相信只要全球經濟復甦，高端豪華酒店的需求將會恢復，故仍然專注在倫敦、伊斯坦堡和仰光建造新的半島酒店以及山頂纜車升級工程等發展計劃。