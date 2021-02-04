舖王鄧成波家族單月速沽9物業　套現金額未及260億入市規模3%

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-02-04 09:00

近期頻頻有動作的「舖王」鄧成波家族，新近再度沽出兩個舖位，即年初至今約一個多月，累計沽出共9項物業，套現逾7億元。翻查資料，鄧成波家族於四年前開始密密吸貨，前後斥資至少260億元，掃入逾40項工商舖、酒店及商住舊樓地盤物業。惟至2019年底開始，家族未再有入市之餘，近月更轉為狂出貨，不過套現所得金額，僅佔其瘋狂入市規模的不足3%。

八賺一蝕西貢巨舖損手3800萬

據本報統計，鄧成波家族今年暫沽出9項物業，共套現約7.07億元，若以帳面計，有8宗獲利、一宗蝕錢。該批物業全部為非核心區的舖位，分布在灣仔、深水埗、長沙灣、西貢及荃灣，不少屬民生地段，成交價介乎1,800萬至4億元不等。

唯一蝕錢的成交，為西貢親民街16號西貢花園地下入口及1樓舖位，面積約2.8萬平方呎，上月中以4億元易手，較2017年3月購入價4.38億元，帳面勁蝕3,800萬元或8.6%，此成交亦是亦鄧成波家族今年九度出貨中，最大額的一宗。

深水埗地舖「明賺實蝕」

至於鄧成波最新賣出的兩個舖位均位於深水埗，分別為元州街4號地下連入則閣樓、以及基隆號255號地舖，分別以3,000萬及1,800萬元易手。前者較2016年的購入價，帳面計僅高出50萬元，料明賺實蝕250萬元，後者則較2016年購入價輕微高出12%。

沽貨速度明顯加快 惟以中細價舖為主

事實上，鄧成波家族的「沽貨行動」大約於去年10月份開始，至去年底短短三個月內，已賣出3項物業，套現10.2億元。當中包括筲箕灣道筲箕灣中心地下至一樓舖位，即已故慈善伶王新馬師曾鄧永祥開辦的楚留香酒樓舊址，10月份以約3.2億元售出。

換言之，累計過去五個月，鄧成波家族已合共沽出12項物業，套現約17.24億元，相信為市場上最積極沽貨的投資家族。沽貨的速度雖明顯加快，但賣出多為中細價舖位，僅兩項涉逾億，故套現金額不及去年多。

兩年半斥逾260億掃貨 去年起「只出冇入」

若然再跟家族早年的入市規模相比，現時的套現金額可謂「蚊髀同牛髀」。綜合市場統計，自2017年3月至2019年9月止，約兩年半內，鄧成波家族已豪斥超過262.83億元入市（未計億元以下物業），買入超過40項工廈、商廈、舖位、酒店及服務式住宅，以及全幢商住舊樓。

而去年全年，未再有入市之餘，更先後推出逾120億元的物業放售。若然只計算今年成功套現的約7.07億元，佔早前入市金額不足3%。