康宏爭奪戰｜公司﹕有人強闖EGM會場　令員工及保安受傷及受驚

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-03-17 22:53

康宏環球（1019）今日（17日）於灣仔莊士敦道68號互信大廈一樓，在下午6時舉行股東特別大會，以表決有關罷免多名現任董事，委任新董事議案。不過今日在會場卻發生事端，警方介入之餘更拘捕多名男子。康宏於晚上發出新聞稿，指出一批人士有組織地強行衝入會場並肆意破壞，襲擊在場工作人員，造成多名康宏環球員工及保安受驚及受傷。受傷人士包括公司在場協助會議進行的職員，並已安排入醫院驗傷。

公司又指出，辦公室多個設施亦受破壞。

公司指出在會議進行期間，闖入者一度企圖接近董事局成員及阻礙會議正常進行，令若干參與會議人士感到人身安全受威脅。有部份與會人士利用會議上發言機會，擅自離開叫囂，企圖製造混亂及影響會議正常進行。

康宏發言人指出，香港是法治社會，對暴徒公然挑戰社會秩序及超出道德底線的行為，感到震驚及憤怒，予以最嚴厲譴責。

發言人指出公司會全力配合警方執法行動，徹查暴徒背後動機，將他們繩之於法。此外公司亦向受傷同事及保安予以最深切慰問。

此外另有消息指出，警方今日於灣仔莊士敦道68號，拘捕了8名本地男子。警方接獲上址保安報案，指上址有多人聚集，亦有人叫囂。相關人士以涉嫌非法集結被捕，由灣仔警區反三合會行動組跟進。