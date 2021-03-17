康宏爭奪戰｜EGM會場爆衝突　有人嗌「唔好打人」　警拘8名人士

撰文： 詹詠渝 最後更新日期： 2021-03-17 23:59

康宏環球（1019）「DQ」命運將於今個月月底揭曉，上市覆核委員會對其除牌聆訊將會在3月30日舉行。在此之前，雙方仍然各自出招。台灣幫穩守的董事局今日（17日﹚傍晚舉行兩場股東特別大會（EGM），以及明日﹙18日﹚舉行一場股東週年大會（AGM）。豈料，EGM爆衝突，最後要警方介入。

【22:00】警方拘8人

警方表示，接獲上址﹙康宏EGM會場﹚保安報案，指上址有多人聚集，亦有人在場叫囂。經初步調查，警方與上址負責人懷疑有股東糾紛，遂聚集於上址。8名本地男因涉嫌非法集結被捕，案件交由灣仔警區反三合會行動組跟進。

【21:25】警員前往會場要求在場人士冷靜

據現場人士提供的片段顯示，在會場門口外不少人聚集，並有人大叫「唔好打人」、「唔好郁手郁腳」。其後警員到來要求相關人等離開門口範圍，以及全部退後，期間有現場人士大嗌「唔好撞、慢慢來」、「你係邊X個」、「警察又點呀？我係普通市民！」；警員則要求在場人士「定啲來、冷靜啲」、「控制你情緒」、「唔好再出聲」，並大聲要求部份在場人士「行開少少」。

有現場人士亦拉開部份人士，並高聲問在場警員「係咪走得？」

當有類似大廈保安人員於後梯拍攝現場情況時，有警員要求對方停止拍攝。

另有現場人士質疑，有人要求開股東會，然後「人又唔到」，卻見一堆人到場搞事「係咩玩法」。

【20:14】郭曉群代表﹕會議主持有偏幫之嫌

現場所見，主要股東之一佳兆業集團（1638）主席郭英成之子郭曉群，及代表郭氏入局的馬時亨並未到場。代表郭曉群的律師黃啟豪在會後現身表示，今次會議與三年前一樣是「未審先判」，質疑主持會議的黃雪輝偏幫個別股東。

據悉在會上，另一股東陳佩雄的代表，提出質疑台灣富邦蔡明興兄弟股份的有效性。由於蔡明興昆仲正遭陳佩雄興訟，故此他們的持股理應無效。「開會三分鐘就決定郭生的股份無效，之後三十秒就頒定蔡氏股份有效。雙方股份都在高等法院有訴訟，但一方有效、另一方無效，屬於雙重標準，很大偏頗」，據知兩場股東特別大會均在十分鐘內完成投票。

會議途中警察多次進出會場，據了解在舉行會議的場外有人不停叫囂，黃啟豪表示場內外都非常混亂，他不清楚叫囂的是什麼人。但在他們不停騷擾下，難以向主席黃雪輝提出問題。

【18:53】警方拘捕約10名男子

據現場所見，警方拘捕了約10名男子。在場警員透露，「有一班人進入了會場，然後有人報警。」

【18:26】救護員步出互信大廈

救護員步出互信大廈，現場警察登記在場小股東的個人資料。

【18:00】約20名小股東現場「控訴」

股東特別大會舉行在即，現場所見，下午約6時，已有約20名康宏小股東到場拉橫額作出「控訴」，並提及現任管理層名字。期間警察到場錄影，但並未有勸散人群。另據稱在舉行股東大會的互信大廈一樓有人報警，報稱受傷。

今日第一場EGM是考慮並通過罷免康宏現任全部14名董事，以及新增7名董事，如佳兆業太子爺郭曉群、前高官馬時亨、立法會議員石禮謙等6人入董事局。至於第二場EGM則是動議推選陳志宏、吳榮輝、李晉頤、葉怡福、冼健岷、黃雪輝、潘鐵珊、傅鄺穎婷、白偉強、甄達華、鍾國威、陳士斌、林國昌及何嘉莉為董事。

代表深圳幫的前港鐵（0066）主席馬時亨，在周一（15日）率先發聲，炮轟管理層管理不善，對復牌不樂觀，擔心一眾小股東將血本無歸。