舜宇光學績後升超一成　四大行預測一文睇清（附目標價）

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-03-18 12:30

舜宇光學科技（2382）去年多賺兩成，獲花旗及中金看好，半日曾升11.4%，高見199.4元。

舜宇光學科技早前公布，公司股東應佔年內溢利48.72億元（人民幣，下同），按年增長22.06%，公司實現收入380.02億元，按年增長0.40%；毛利86.98億元，按年增長12.22%。

花旗：重申「買入」評級 目標價230元

花旗報告指出，舜宇光學去年盈利超過該行預期3%，更超過市場一致預期13%。公司強勁的增長動能及產品組合，向有更高毛利率的光學組件轉移，支持目前估值，其股價自近期高位回落約25%，重申其「買入」評級，目標價230元。

中金：「跑贏行業」評級 目標價225元

中金亦指出，舜宇光學去年下半年淨利潤超過該行預期22%，受惠於強勁的手機攝像頭模組毛利率及有利的匯兌收益，維持其「跑贏行業」評級，目標價225元。

野村：目標價上調至193元

野村發表報告表示，基於舜宇自1月中表現大幅跑輸恆指，上調對舜宇投資評級由「減持」上調至「中性」，目標價由168元上調至193元。

該行認為手機鏡頭業務去年下半年表現仍相對呆滯，業務壓力於今年料將因不利競爭環境而持續。該行估計，舜宇正於蘋果iPhone手機主要鏡頭的認證程序，最樂觀情況下可取得今年新iPhone小部分市場份額。

大摩：「增持」評級 目標價235元

摩根士丹利表示，留意到半導體部件供應緊張將持續至今年第二季，但仍見全球智能手機及汽車市場需求強勁復甦，為業務帶來短期助力，在車載鏡頭的領導地位應視作長期業績動力。該行給予舜宇「增持」評級，目標價235元。