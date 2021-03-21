易綱：用好貨幣政策空間　在支援經濟增長與防範風險之間平衡

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-03-21 15:00

中國人民銀行行長易綱表示，中國有較大的貨幣政策調控空間，需要珍惜和用好正常的貨幣政策空間，保持政策的連續性、穩定性和可持續性。

人行官網今（21日）登出易綱昨天在中國發展高層論壇發言，易指，中國貨幣政策始終保持在正常區間，工具手段充足，利率水準適中。中國的貨幣政策處於正常區間，在提供流動性和合適的利率水準方面具有空間。他說，貨幣政策既要關注總量，也要關注結構，加強對重點領域、薄弱環節的定向支持。在保持流動性總體合理充裕的基礎上，貨幣政策能在國民經濟重點領域、薄弱環節和社會事業等方面發揮一定程度的定向支援作用。

他又指，貨幣政策需要在支援經濟增長與防範風險之間平衡。中國的宏觀槓桿率基本保持穩定，在為經濟主體提供正向激勵的同時，抑制金融風險的滋生和積累。貨幣政策需要為深化金融改革開放營造適宜的環境。當前中國要實施好穩健的貨幣政策，支持穩企業保就業，持續打好防範化解重大金融風險攻堅戰，進一步深化金融改革開放。

綠色金融方面，易綱表示，實現碳中和需要巨量投資，要以市場化的方式，引導金融體系提供所需要的投融資支援，政府資金只能覆蓋很少部分，缺口要靠市場資金彌補；氣候變化會影響金融穩定和貨幣政策，需要及時評估、應對。