橋水最新投資組合曝光　去年第4季減持Nvidia及蘋果　建倉Tesla

據對沖基金橋水基金向美國證交會（SEC）遞交的13F報告顯示，於去年第四季度，建倉Tesla（特斯拉），持有15萬股，並建倉ServiceNOW、Brookfield、莫德納、以及PPL。



橋水於季內亦增持多隻股票或交易所買賣基金（ETF），其中增持標普500 ETF-SPDR近740萬股，增幅達到883%，並增持AppLovin、AT&T、Vistra、AMD、PayPal、eBay、網紅券商Robinhood和高通等。

於季內該對沖基金清倉美光科技、領航先鋒標普500 ETF、高盛集團、藝電、以及Spotify。並且賣出125萬股Nvidia（英偉達）、75萬股Google母公司Alphabet的A股，並減持Meta、微軟、蘋果、亞馬遜、寶潔、強生、沃爾瑪、可口可樂、應用材料，其中對蘋果減倉幅度最大，達到40%或41萬股。

2024年1月8日拍攝的插圖中，圖為美國科技公司輝達（Nvidia，又譯英偉達）的置於電腦主機板之上。（Reuters）

重倉Nvidia及Alphabet A股

橋水重倉資產包括SPDR標普500 ETF信託、IShares核心標普500 ETF、iShares核心明晟MSCI新興市場ETF、Alphabet A股、以及英偉達。