國家主席習近平召開民企座談會　麥格理指馬雲出現具象徵意義

國家主席習近平周一（17日）主持座談會，多間民企高層或創辦人如阿里（9988）創辦人馬雲，及騰訊（0700）創辦人馬化騰均有出席。《彭博》引述花旗報告指出，習近平召開的民企座談會表明了對互聯網和科技行業的重視，有助於支撐中國互聯網行業的估值倍數。



花旗指召集此次會議的決定，或表明科技創新的重要性，以及民營企業對中國經濟發展和增長的貢獻。參會企業家名單突出了互聯網、科技、人工智能和新能源汽車行業，因其在創新和成就方面的代表性。

2月17日，國家主席習近平出席民營企業座談會。（新華社）

籲民企企業家大顯身手

花旗指，在表達對民營經濟支持的同時，習近平也重申，政策和措施的實施必須依法進行。習近平呼籲企業家大顯身手、統一思想，或許象徵著在當前宏觀壓力和地緣政治緊張等外部挑戰下，需要團結一致應對。

麥格理料內地出口前景臨不確定性

麥格理中國經濟研究主管胡偉俊表示，昨日的民企座談會顯示，在中美貿易戰2.0時代，北京正轉向「更親商」支持內需以抵銷出口可能面對的衝擊，過去4年的經濟模式將逐步結束，預計政府將宣布今年經濟增長達5%左右。至於推出政策的時機及規模，將視乎時機。胡偉俊又認為，馬雲的出現是極具象徵意義。

胡偉俊提到，2010年代內地透過內需、內房推動經濟，而2020年代出口增加，北京借機會解決內房問題及推動連串的監管活動，使推動經濟的動力，鐘擺至強出口、弱內需的「雙速模式(2-speed model)」。

胡偉俊表示，雙速模式經過4年發展，漸漸遇到困難，一方面，從企業盈利下降、通縮壓力、地方政府財政等，均反映內需長期疲弱；而另一方面，預期美國將推更多針對內地的關稅，出口亦面臨更多不確定性。