習近平：民營經濟發展前景廣闊、大有可為　民企大顯身手正當其時

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平今日（17日）上午出席民營企業座談會，強調民營經濟發展前景廣闊、大有可為，民營企業和民營企業家大顯身手正當其時。



習近平強調，黨和國家對民營經濟發展的基本方針政策，已經納入中國特色社會主義制度體系，將一以貫之堅持和落實，不能變，也不會變。新時代新征程民營經濟發展前景廣闊、大有可為，廣大民營企業和民營企業家大顯身手正當其時。要統一思想、堅定信心，促進民營經濟健康發展、高質量發展。希望廣大民營企業和民營企業家胸懷報國志、一心謀發展、守法善經營、先富促共富，為推進中國式現代化作出新的更大的貢獻。

座談會上，華為技術有限公司首席執行官任正非、比亞迪股份有限公司董事長王傳福、新希望控股集團有限公司董事長劉永好、上海韋爾半導體股份有限公司董事長虞仁榮、杭州宇樹科技有限公司首席執行官王興興、小米科技有限責任公司董事長雷軍等6位民營企業負責人代表先後發言，就新形勢下促進民營經濟發展提出意見和建議。

2月17日，國家主席習近平出席民營企業座談會。（新華社）

在聽取大家發言後，習近平表示，民營企業是伴隨改革開放偉大歷程蓬勃發展起來的。幾十年來，關於對民營經濟在改革開放和社會主義現代化建設事業中地位和作用的認識、黨和國家對民營經濟發展的方針政策，黨理論和實踐是一脈相承、與時俱進的。黨和國家堅持和完善社會主義基本經濟制度，毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展；黨和國家保證各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭、同等受到法律保護，促進各種所有制經濟優勢互補、共同發展，促進非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長。

習近平指出，現在中國民營經濟已經形成相當的規模、占有很重的分量，推動民營經濟高質量發展具備堅實基礎。新時代新征程，中國社會生產力將不斷躍升，人民生活水平將穩步提高，改革開放將進一步全面深化，特別是教育科技事業快速發展，人才隊伍和勞動力資源數量龐大、素質優良，產業體系和基礎設施體系配套完善，14億多人口的超大規模市場潛力巨大，給民營經濟發展帶來很多新的機遇、提供更大發展空間。

2月17日，國家主席習近平出席民營企業座談會，並發表重要講話。（新華社）

中國特色社會主義制度具有多方面顯著優勢，社會主義市場經濟體制、中國特色社會主義法治體系不斷健全和完善，將為民營經濟發展提供更為堅強的保障。

習近平強調，當前民營經濟發展面臨的一些困難和挑戰，總體上是在改革發展、產業轉型升級過程中出現的，是局部的而不是整體的，是暫時的而不是長期的，是能夠克服的而不是無解的。要把思想和行動統一到黨中央對國內外形勢的判斷上來，統一到黨中央對經濟工作的決策部署上來，在困難和挑戰中看到前途、看到光明、看到未來，保持發展定力、增強發展信心，保持愛拼會贏的精氣神。

習近平指出，紮紮實實落實促進民營經濟發展的政策措施，是當前促進民營經濟發展的工作重點。凡是黨中央定了的就要堅決執行，不能打折扣。要堅決破除依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭的各種障礙，持續推進基礎設施競爭性領域向各類經營主體公平開放，繼續下大氣力解決民營企業融資難融資貴問題。要著力解決拖欠民營企業賬款問題。要強化執法監督，集中整治亂收費、亂罰款、亂檢查、亂查封，切實依法保護民營企業和民營企業家合法權益。

華為創始人任正非。（影片截圖）

小米集團創始人雷軍。（影片截圖）

同時要認識到，中國是社會主義法治國家，各類所有制企業的違法行為，都不能規避查處。要認真落實各項紓困政策，提高政策精準度，注重綜合施策，對企業一視同仁。要進一步構建親清政商關係。各級黨委和政府要立足實際，統籌抓好促進民營經濟發展政策措施的落實。

習近平強調，企業是經營主體，企業發展內生動力是第一位的。廣大民營企業和民營企業家要滿懷創業和報國激情，不斷提升理想境界，厚植家國情懷，富而思源、富而思進，弘揚企業家精神，專心致志做強做優做大企業，堅定做中國特色社會主義的建設者、中國式現代化的促進者。要堅定不移走高質量發展之路，堅守主業、做強實業，加強自主創新，轉變發展方式，不斷提高企業質量、效益和核心競爭力，努力為推動科技創新、培育新質生產力、建設現代化產業體系、全面推進鄉村振興、促進區域協調發展、保障和改善民生等多作貢獻。

習近平續指，要按照中國特色現代企業制度要求完善企業治理結構，規範股東行為、強化內部監督、健全風險防範機制，不斷完善勞動、人才、知識、技術、資本、數據等生產要素的使用、管理、保護機制，重視企業接班人培養。要堅持誠信守法經營，樹立正確價值觀和道德觀，以實際行動促進民營經濟健康發展。要積極履行社會責任，積極構建和諧勞動關係，抓好生態環境保護，力所能及參與公益慈善事業，多向社會奉獻愛心。