百度上季經調整純利跌13%至67億人幣　仍勝預期　美股盤前微挫2%

百度（9888）發佈2024全年業績，期內總營收1,331.3億元人民幣（下同），按年減少1%；經調整純利為270億元，按年減少6%。單計第四季，則營收341.2億元，按年減少2%；經調整純利67.1億元，按年減少13%，惟仍勝於預期的48.2億元。



業績公佈後，公司美股（美：BIDU）盤前暫挫2.4%，報95.1美元。



全年歸屬百度核心淨利潤234.3億元，按年增長21%；該項經調整則錄得263.4億元，按年挫4%。單計第四季，百度核心收入為277億元，按年增長1%；在線營銷收入179億元，按年減少7%，非在線營銷收入為98億元，按年則大增18%，主要由智能雲業務帶動。

自2024年第四季度以來，百度股份回購金額近3.6億美元，自2024年以來的累計回購金額超10億美元，2023年股份回購計劃項下的累計回購金額達17億美元。

公司創始人李彥宏指，隨著AI戰略不斷被驗證，相信在AI方面的投入將在2025年帶來更大的成果。

文心大模型日均調用量按年增33倍

財報顯示，第四季度智能雲營收按年增長26%。就文心大模型表現而言，其日均調用量按年增長33倍，至16.5億。公司創始人李彥宏指，隨著AI戰略不斷被驗證，相信在AI方面的投入將在2025年帶來更大的成果。

自動駕駛方面，截至今年1月，百度自動駕駛出現服務在全國累計提供超過900萬次的乘車服務；第四季度提供110萬次，按年增長36%。而在去年11月，其獲批香港首個自動駕駛牌照，首次進入右軚市場。