百度文心一言宣佈在4月1日起全面免費開放　AI市場競爭下的新策略

根據報道，百度今日正式宣佈了其旗下產品文心一言的免費政策。自4月1日起，所有用戶均可免費體驗文心一言系列最新模型，並且已經推出了DeepSeeK功能，該功能也將於4月1日起開放使用。



文心一言（yiyan）

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百度官方介紹稱，DeepSeeK具備更強大的思考規劃和使用外部工具能力，可為用戶提供專家級內容回覆，並處理多場景任務，實現多模態輸入與輸出。目前，用戶可以在文心一言官網上體驗深度搜索功能，並且APP端也即將同步上線。

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值得一提的是，文心一言不僅具備AI對話能力，還能生成圖片、語音、方言語音以及視頻等豐富的功能。外界分析認為，百度此舉主要是為了市場競爭驅動、增加用戶基礎、收集用戶反饋以訓練算法模型、營銷戰略等綜合因素共同作用的結果。

文心一言（yiyan）

另外，在本月初，百度智能雲也宣佈了其文心大模型旗下的部分核心模型已經全面免費開放。這進一步表明了大模型時代已經邁入了免費使用的階段。

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