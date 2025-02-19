恒生不良貸款率高於同行　施穎茵︰不可apples to apples比較

恒生銀行（0011）公佈去年全年業績。截至去年底，該行不良貸款比率6.12%，較6月底5.32%再上升，較市場水平為高。不過，去年預期信貸損失提撥則按年減少24%。



三分之⼆貸款均為有抵押貸款

該行行政總裁施穎茵表示，恒生銀行業務主要集中在香港，而行業會包括其他地區業務情況，故此不可apples to apples比較。不良貸款率上升主要受香港商業房地產貸款影響，高息環境持續，為這些客戶帶來現金流壓力，部分房地產客⼾要求延遲還款。

風險監控及合規總監張家慧表示，高息環境對於中小型香港商業房地產商會影響較大。不過，該⾏三分之⼆的貸款均有提供充⾜的抵押品作擔保。無擔保貸款的質量也保持穩定，其中90%以上屬於投資級別，包括上市公司，因此對該⾏的財務表現並無顯著影響。

不良貸款中有45%拖欠還款為少於3個月

施穎茵表示，目前香港房地產貸款佔整體貸款比重約為16%，不良貸款中有45%拖欠還款為少於3個月。對於客⼾要求延遲還款，其實反應該行取態為支持中小企等客戶，在有需要時提供支持及溝通。不過，該行風險管理措施為謹慎及保守。

前景方面，她指出今年市場仍有不確定因素，貿易摩擦及地緣政治風險為企業帶來壓力，較難在目前作出前景預測。但過去幾年也充滿挑戰，內房方面的挑戰該行也能夠過渡，故此會具備信心，貸款組合也仍屬穩健。

她表示，市場預計，美國聯儲局今年可能僅減息兩次，每次25點子，希望能夠舒緩企業壓力。本港樓市方面，目前已出現回穩跡象，希望隨著美國繼續減息，能夠有進一步好的發展。