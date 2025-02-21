WSJ︰阿里獲「迷因股之王」Ryan Cohen增持　持股總值78億元

據《華爾街日報》報道，「迷因股之王」、遊戲驛站（GameStop，美：GME）行政總裁Ryan Cohen據報增持阿里巴巴（9988）。報道引述知情人士稱，Ryan Cohen近幾個月已將其個人所持的阿里股票增至約10億美元（約78億港元），約合700萬股。



知情人士稱，Ryan Cohen大舉押注阿里反映出他看好中國長期經濟增長前景。大約兩年前曾報道，Ryan Cohen已持有價值數億美元的阿里股票。

阿里巴巴

曾建議阿里增持回購規模

另外，知情人士稱，Ryan Cohen和阿里最近進行了討論。2023年，Ryan Cohen曾私下敦促阿里巴巴加快股票回購計劃，指其股票回購計劃可再擴大200億美元，達到約600億美元，又稱阿里巴巴的股價被嚴重低估。當時，他還私下討論了希望與阿里巴巴建立長期關係。