WSJ︰阿里獲「迷因股之王」Ryan Cohen增持 持股總值78億元
撰文：張偉倫
出版：更新：
據《華爾街日報》報道，「迷因股之王」、遊戲驛站（GameStop，美：GME）行政總裁Ryan Cohen據報增持阿里巴巴（9988）。報道引述知情人士稱，Ryan Cohen近幾個月已將其個人所持的阿里股票增至約10億美元（約78億港元），約合700萬股。
知情人士稱，Ryan Cohen大舉押注阿里反映出他看好中國長期經濟增長前景。大約兩年前曾報道，Ryan Cohen已持有價值數億美元的阿里股票。
曾建議阿里增持回購規模
另外，知情人士稱，Ryan Cohen和阿里最近進行了討論。2023年，Ryan Cohen曾私下敦促阿里巴巴加快股票回購計劃，指其股票回購計劃可再擴大200億美元，達到約600億美元，又稱阿里巴巴的股價被嚴重低估。當時，他還私下討論了希望與阿里巴巴建立長期關係。
阿里美股爆升帶動 恒指夜期飆近500點 重上23000點水平阿里巴巴︰「通義千問」開源模型的衍生模型數量已經超過9萬個阿里業績會一文睇 深談AI藍圖 料未來3年為史上最大Capex建設期阿里及騰訊RSI逾80 摩通籲減持極度超買中國AI概念股