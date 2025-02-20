阿里業績會一文睇　深談AI藍圖　料未來3年為史上最大Capex建設期

阿里巴巴（9988）放榜截至去年12月底季度業績，期內經調整淨利潤（non-GAAP）錄得510.7億元（人民幣，下同），按年漲6%；公司總收入2,801.5億元，按年增長8%，均勝於預期。阿里巴巴美股盤中大漲逾一成。



業績電話會中，公司CEO吳泳銘預告近期將會推出基於通義千問Qwen2.5-MAX的深度推理模型（reasoning model），其續指，未來3年集團在雲和AI的基礎設施投入預期，將超越過去10年的總和，步入集團歷史上最大的Capex（資本開支）建設週期，儘管其大規模的折舊攤銷，或多或少會影響利潤率。



料未來三年 步入歷史最大Capex建設週期

吳泳銘表示，未來會集中於三大業務領域，即國內外電商業務、AI+雲計算的科技業務、互聯網平台產品。今次業績會，大行分析師火力全開追問阿里雲業務，兩大關鍵詞莫過於Capex（資本開支）以及AI。

依財報顯示，上季度公司資本開支高達317.8億元，按季近乎翻倍。吳泳銘表示，未來3年的資本開支，每年會有相對平均的分配，但每個季度週期會存在波動，設計供應鏈以及IDC（數據中心）的建設週期，採取不同的安排。

高盛分析師問及，資本開支擴張下的利潤率問題，吳泳銘形容稱，未來3年將是阿里雲歷史上最大最集中的建設週期，大規模的折舊攤銷，或多或少會影響利潤率。且由於中國市場的競爭問題，其利潤率或於海外科企尚難以直接對比，但相信整體的基礎設施，會被內外部的客戶需求消化。

阿里巴巴指，未來3年集團在雲和AI的基礎設施投入預期，將超越過去10年的總和

預告推出深度推理模型

對於大模型的建設，吳泳銘率先指出，通義千問的全球衍生模型截至一月底突破9萬個。在主流組織中排名第一。阿里雲百煉平台中調用通義API的企業和開發者已經超過29萬，還會在近期發佈基於Qwen2.5-Max的深度推理模型（reasoning model）。

他指出，雲的發展，從公共雲轉向訓練，再轉向推理，尤其是春節以後，其見到約有60%、70%的新增客戶需求是推理。從行業趨勢來看，基座大模型的差異在變小，而尤其是基於OpenAI、Deepseek等推理模型，提供定製化，適應不同行業的空間廣闊，相信會有非常多的專業或者垂直的模型在雲上，樂見開源生態繁榮。

阿里預告，會在近期發佈基於Qwen2.5-Max的深度推理模型（reasoning model）

API收費可貢獻收入 模型開發先利雲計算

而回歸阿里雲的自身盈利，雲業務今次收入大增13%，令市場喜出望外。吳泳銘表示，阿里雲客戶增長依賴於對於AI產品的強勁需求，「通義是開源的模型，但不見得是免費的模型」，可有三大盈利思路。

首先，百煉平台上有收費的API（應用程式界面），隨著模型能力的提升，相信可對模型的API收費產生收入；其次，通義作為開源模型，會有開發者以此為基礎使用，他們就會天然使用阿里雲為依託，因為效率最高；最後使用通義API客戶，可帶動雲上其他產品的銷售。他總結稱，通義不見得非常大的收入，但是對於雲是非常重要的組成部分。

他續表示，當前開源與閉源大模型的差異不算大，但都需要利用雲計算的網絡，簡單理解就是如果AI是電力，雲計算就是電網，因此總會利好阿里雲的雲計算業務。他展望稱，結合阿里本身的業務，許多應用都頗有想象空間。

首先是生活消費入口，即淘寶，他表示淘寶有非常多的內部研發的項目，會加強與消費者的互動和交易效率，且幫助購物決策。其次就是2C領域的夸克，作為AI搜索引用，對於用戶的生產力、創作有非常大的提升空間。而在2B領域就有辦公軟件釘釘，可發揮協同作用，此外導航軟件高德，其作為有1.7億DAU的產品，有機會成為生活服務的入口。

吳泳銘指，如果實現AGI，人工智能相關產業大概率將會是全球最大的產業，有可能影響或者替代現在50%左右的GDP構成。

若實現AGI 人工智能可替代當下50%GDP構成

展望AI的整體應用，吳泳銘表示，AI的機會是幾十年一遇的行業變革，首要目標就是追求AGI（ 通用人工智能）的實現，突破模型智力的邊界。AGI的標準定義是能夠完成80%以上的人類的能力，那麼全球GDP的50%支出其實是就業者的勞動工資支出，因此如果實現AGI，人工智能相關產業大概率將會是全球最大的產業，有可能影響或者替代現在50%左右的GDP構成。

徐宏明言，不准備出售盒馬業務。

徐宏：不打算出售盒馬 回購會考慮股價

阿里首席財務官徐宏則解答了，有關出售非核心資產，以及股東回報的問題。他指出，期內出售了大潤發及銀泰等業務，在退出非核心的同時，也會關注自己的業務價值，如何反應聯動。

他舉例稱，如盒馬就有很好的增長和穩健擴張，有不錯的整體盈利，是展現線上線下數字化成功的案例，因此沒有出售盒馬的計劃，反而會思考怎麼讓盒馬作為十分有價值的業務，反映在集團整體的估值當中。

此外針對回購的步伐，他就解釋稱，上季度，公司以13億美元的總價回購總計1.19億股普通股，淨減少比例為 0.6%。截至去年底，在董事會授權的股份回購計劃下仍餘207億美元回購額度，有效期至2027年3月。

他明言回購一定會考慮股價，例如在今財年前年的9個月，斥資超過110億美元回購，包括在6月份季度完成的50億美元融資，就用於加速回顧步伐，因為當時的股價「十分地undervalue 」。未來會繼續用好股息、回購以及投入的高增長的業務，提升股東回報，且會觀察股價的走勢，董事會批准的額度，給予了更好的靈活度。