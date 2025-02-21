摩通料本地地產股盈利按年下跌　太古地產或會增加派息

摩根大通發表報告評論地產股，相關股份將陸續公布去年業績，預計大部分盈利將按年下跌，平均跌幅約6%，主要受到物業發展利潤減少及租金收入下降，尤其寫字樓及奢侈品零售。另外，地產商面對減值撥備帶來下行風險；同時指出因去年下半年同業拆息仍偏高，地產商財融資本或溫和改善。該行亦預期地產股普遍會增加派息等。



料長實及九置每股盈利表現遜預期

摩通指，首選是領展（0823）、太古地產（1972）及信和置業（0083），均予「增持」，建議避開新世界發展（0017）和九龍倉置業（1997），則予「減持」評級，目標價分別為3.7元及17元。

摩通表示，減值撥備將令新鴻基地產（0016）、長實集團（1113）及恒基地產（0012）面對下行風險，長實、九倉置業每股盈利表現倘遜預期，亦將面對下跌風險。

派息方面，摩通指信置、太古地產等最有確定性，預期信置維持派息，而太古地產或多5%，而長和（0001）、長實及九倉置地派息倘遜預期(分別期預跌5%、9%及1%)，亦同樣面對下行風險。

根據過往紀錄，恒地派息預測將穩定，但面對同業流動性壓力令恒地趨審慎，故亦看到下行風險，預期新世界將不會派息。

料發展續採取量勝於價的定價策略

對於住宅而言，目前在供應過剩情況下，發展商定價策略（量勝於價）將持續。租賃方面，希慎興業（0014）及恒隆地產（0101）1月數據拱年增長，預期因農曆新年基數所致，將續留意內地第二季奢侈品零售市場表現。寫字樓業務方面，認為前景依然疲軟，預期租金仍受壓。