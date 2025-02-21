渣打︰香港房地產業務僅佔本港總貸款3%　沒有不良貸款

渣打集團（2888）公佈去年業績，當中有為香港商業房地產相關風險客戶作出額外撥備5,800萬美元，當中第四季增加2,400萬美元，受少部分客戶被下調評級影響。該行稱由於樓市經濟活動低迷、地產商面臨的流動性限制，進一步減值的風險仍然存在。



為香港商業房地產仍存進一步減值風險

渣打集團國際業務總裁洪丕正亦表示，香港房地產貸款規模為26億美元，僅佔香港貸款業務僅約3%，當中82%屬於抵押貸款，沒有不良貸款。

渣打香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀也表示，目前香港房地產貸款集中度不大，該行也有做風險管理工作。

本港息口及貸款需求方面，她表示美國減息步伐有所放緩，預計香港也會跟隨。過去兩年由於息口高企，貸款增長疲弱，去年市場更錄得下跌，但今年開局以來經濟存在亮點，息口也已較年前回落，希望能夠幫助各行各業，為貸款需求帶來支持。

望減息為貸款需求帶來支持

對於去年信貸減值有所上升，洪丕正表示，當中涉及零售業務的減值，由於高息環境令相關貸款包括個人貸款受到影響，同時也涉及2023年回撥令基數縮小，預計未來零售方面的信貸減值，會有所回落。

財富管理及零售業務方面，渣打計劃於5年內投資15億元於財富管理及數碼平台、客戶中心、員工和品牌及市場推廣，目標於今年至2029年間提升新增資金淨流入至2,000億美元，於2024年至2029年間財富管理方案業務收入，按雙位數年複合增長率增長，以及將富裕客戶收入佔財富管理及零售銀行業務收入的比例，由去年的68%提升至2029年的75%。

提效增益計劃非裁員計劃

渣打去年2月起啟動為期3年的提效增益計劃，目標在3年內節省15億美元開支，預計後者將大部分在今年開始實行，至今年底實現節省當中的60%開支。

對於是否意味今年涉及裁員計劃，洪丕正表示，該計劃並非裁員計劃，而是希望投放資源簡化程序，提升效益，渣打同時會在財富管理業務方面增聘人才。

內房債務方面，洪丕正相信，最壞情況已過，但仍需時觀察市場供不應求何時解決，目前渣打就內房已有充足撥備，風險屬可控。