路透︰阿里騰訊等內地科企加碼AI　刺激Nvidia H20芯片訂單急增

由於對Deepseek等低成本AI模型的需求量激增，《路透》引述消息稱，內地龍頭科企包括阿里巴巴（9999）、騰訊（0700）及字節跳動等，均加大對於英偉達Nvidia H20芯片的需求。



報道形容稱，此種趨勢凸顯了英偉達在市場上的主導地位，並可能有助於緩解人們對 DeepSeek可能導致AI芯片需求下滑的擔憂。Nvidia未有回應路透有關需求的具體數字，但表示產品「在競爭激烈的領域中憑藉自身實力」獲勝。



《路透》引述消息稱，內地龍頭科企包括阿里巴巴（9999）、騰訊（0700）及字節跳動等，均加大對於英偉達Nvidia H20芯片的需求。

特朗普或考慮對向中國出售H20施加限制

且當下許多小型公司，例如醫療健康、教育等板塊也開始佈局AI，購買配備DeepSeek模型和Nvidia H20芯片的AI伺服器。而此前只有財資雄厚的大型金融、電信公司才足以買入配備了AI系統的伺服器。

H20芯片，本為因應美國出口管制，而為中國市場專門設計，是英偉達在中國合法銷售的主要晶片。消息指美國總統特朗普有可能正考慮對向中國出售H20施加限制，但只是訂單量激增的部分原因，更大的原因仍來自於Deepseek的橫空出世。

分析師估計，2024年英偉達的H20出貨量約為100萬個，為公司創造超過120億美元的收入。