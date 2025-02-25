美股｜納指收跌1.21% 中概股指數挫5.24% 阿里巴巴挫一成
撰文：蕭通
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市場關注AI晶片龍頭Nvidia本周將公布季績，美股周一（2月24日）反覆，道指曾跌84點，之後反升逾270點，至收市收窄至升33點；納指至收市則跌1.21%。
恒指夜期收報22,824點 低水518點
道指收市報43,461.21點，升33.19 點或0.08%；納指收報19,286.92點，跌237.08點或1.21%；標普500指數收報5,983.25點，跌29.88點或0.50%。
反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，最多曾跌6.3%，至收市跌5.24%。熱門中概股走弱，阿里巴巴曾跌10.7%、為2022年以來最大盤中跌幅，至收市仍跌10.23%，每股收報129.04美元；拼多多挫8.81%、百度挫3.74%。
恒指夜市期指失守23,000點關口，收報22,824點，跌505點，較恒指收市23, 341點，低水518點，成交31,509張。
Nvidia跌3% Meta及Tesla挫逾2% Nike飆5%
大多數大型股下跌，Nvidia股價跌3.09%，每股收報130.28美元；Facebook母公司Meta挫2.26%；Tesla跌2.15%、Amazon跌1.79%、微軟亦跌1.03%。蘋果則升0.63%，該公司此前宣布，未來4年將在美國投資5000億美元。
Nike股票獲Jefferies上調評級，股價漲5.01%，為升幅最大道指成份股。
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