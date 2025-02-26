蜜雪冰城截飛 孖展認購額達1.83萬億勢成凍資王 超購5318倍
撰文：張偉倫
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連鎖茶飲店蜜雪冰城母公司蜜雪集團（2097）今日已截止公開招股，綜合券商數據，蜜雪集團合共獲得孖展認購額逾1.83萬億元，成為香港歷來新股凍資王。
其中富途向客戶借出1.07萬億元孖展，並獲得逾7萬名客戶申請認購蜜雪集團。輝立﹑信誠及老虎證券，分別向客戶借出3,330億元﹑1,700億元及1,114億元孖展。
蜜雪集團公開招股部份集資額為3.45億元，即單計孖展認購部份，已錄得5,318倍超額認購。
傳國際配售提前至周二截飛
另有外電報道，蜜雪集團於國際配售部份同樣受到投資者追捧，承銷團早提前一日於周二（25日）下午5時結束建簿。
蜜雪集團於2月21至26日招股，計劃發行1706萬股，一成在香港公開發售，招股價為202.5元，集資34.5億元，每手100股，一手入場費20,454.2元。蜜雪集團將於3月3日掛牌，美銀證券、高盛及瑞银為聯席保薦人。
引入5名基石投資者
蜜雪集團是次上市，引入5名基石投資者，為英卓投資（M&G Investments）、紅杉中國、高瓴投資、博裕資本及Long-Z（前稱︰美團龍珠），認購額2億美元，佔發售股份約45.1%，設6個月禁售期。
蜜雪冰城旗下有茶飲「蜜雪冰城」和咖啡「幸運咖」兩大品牌。「蜜雪冰城」主打果飲、茶飲及雪 糕，核心產品售價2至8元（人民幣，下同），經典雪糕僅售2元，而整體產品均價為6元。「幸運咖」 創立於2017年，產品價格多為5至10元，主打「美式咖啡」、「拿鐵咖啡」及「椰椰拿鐵3系列產品。
蜜雪冰城門店主要位於內地三綫或以下城市，並 依賴加盟店搶佔市場份額。截至 2024 年底，門店網 絡在中國及海外 11 個國家，共擁有46,479 家門店， 較去年9月底淨增加1,177 家，其中逾99% 為加盟店，共45，28家，而加盟商夥伴有19,780個。
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