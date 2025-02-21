蜜雪冰城母企今起招股　入場費20454元　引入5名基石投資者｜IPO

經營連鎖現製飲品店蜜雪冰城的蜜雪集團 （2097） 今日（21日）起至26日招股，蜜雪集團計劃發行1,706萬股，一成在香港公開發售，招股價為202.5元，集資34.5億元，每手100股，一手入場費20,454.2元。蜜雪集團將於3月3日掛牌，美銀證券、高盛及瑞银為聯席保薦人。



蜜雪集團引入5名基石投資者：M&G Investments （英卓投資管理）、HongShan Growth、Persistence Growth Limited、HHLR Fund， L.P、Long-Z Fund I， LP，合共投資額為2億美元。

內地平價茶飲品牌蜜雪冰城2023年底進駐香港。（資料圖片／盧翊銘攝）

所得款項淨額約66%將用於提升端到端供應鏈的廣度和深度，如計劃通過建造新設施並改造和擴建現有設施以擴大在中國的產能，12%用於品牌和IP的建設和推廣，12%用於加強各個業務環節的數字化和智能化能力，10%作營運資金和其他一般企業用途。

蜜雪集團為現製飲品企業，聚焦提供單價約6元人民幣的高質平價的現製果飲、茶飲、冰淇淋和咖啡等產品，旗下有現製茶飲品牌「蜜雪冰城」和現磨咖啡品牌「幸運咖」。

內地平價連鎖茶飲店蜜雪冰城位旺角銀行中心廣場的首間香港分店，於2023年12月18日開張，吸引不少人募慕名而來光顧。（盧翊銘攝）

蜜雪冰城。（歐陽德浩攝）

蜜雪冰城。（歐陽德浩攝）

內地茶飲店蜜雪冰城在2023年底，於旺角開設的香港首間分店。（余月明攝）

截至去年9月底門店網絡4.5萬間

截至2024年9月30日，通過加盟模式發展的門店網絡擁有超過45,000家門店，覆蓋中國及海外11個國家。於2023年及截至2024年9月30日止9個月，其門店網絡分別實現飲品出杯量約74億杯及71億杯。

截至去年9月底止9個月，蜜雪集團收入186.6億元人民幣，按年升21.2%，毛利率32.4%，母公司擁有人應佔利潤34.9億元人民幣，升45.2%。