美股｜道指收市跌188點　Nvidia績前升逾3.6%　Tesla再跌近4%

市場關注AI晶片龍頭Nvidia即將公布季績，在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布4月2日向墨西哥、加拿大加徵關稅後，美股周三（2月26日）先升後回落。道指曾漲245點，至收市反跌188點；納指則微升0.26%。



圖為2024年11月6日，美國紐約證券交易所(NYSE)，交易員展示美國旗幟。（Reuters）

中概股指數收漲3.66% 恒指夜期低水163點

道指收市報43,433.12點，跌188.04點或0.43%；納指收報19,075.26點，升48.88點或0.26%；標普500指數收報5,956.06點，升0.81點或0.01%。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升3.66%。其中，阿里巴巴升3.82%。

恒指夜市期指收報23,625點，跌122點，較恒指收市23,787點，低水163點，成交11,160張。

圖為英偉達（Nvidia）台北總部標誌，攝於2023年5月31日。（Reuters）

Apple跌2.7% Meta升近2.5%

AI晶片龍頭Nvidia在公布季績前股價上揚，最多曾漲5.6%，至收市仍升3.67%，每股收報131.28美元，為升幅最大道指成份股。晶片股博通（Broadcom）也漲 5.13%。

Tesla繼前一天暴跌後，周三再跌3.96%。其他大型股漲跌不一，Apple跌2.70%、Alphabet挫1.53%。Facebook母公司Meta則升2.46%、Amazon亦漲0.68%。

另外，通用汽車（General Motors）漲3.77%，該公司表示將把季度股息提高25%，並實施一項新的60億美元股票回購計劃。