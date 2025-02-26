美股｜道指收市漲159點　納指挫1.35%　Tesla瀉逾8%

美國消費信心指數創逾3年最大跌幅，加上美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的貿易政策具不確定性，美股周二（2月25日）個別發展，道指最多曾升逾300點，至收市漲159點；納指曾挫逾2%，至收市縮窄至跌1.35%。



其中，Tesla因1月份歐洲銷量按年大跌45%、減至9,945輛，股價至收市挫8.39%，每股收報302.80美元。



圖為2024年10月24日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳工作。（Reuters）

中概股指數收漲0.58% 恒指夜期高水114點

道指收市報43,620.97點，升159.76點或0.37%；納指收報19,026.39點，跌260.54點或1.35%；標普500指數收報5,955.25點，跌28.00點或0.47%。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升0.58%。其中，阿里巴巴升3.85%。

恒指夜市期指收報23,148點，升140點，較恒指收市23,034點，高水114點，成交16,683張。

特斯拉Tesla：圖為2024年3月28日，在英國倫敦ExCeL倫敦國際會展中心舉行的Everything Electric展覽會場，內有特斯拉（Tesla）的標誌展示出來。（Reuters）

Nvidia跌2.80% Alphabe挫逾2% 加密貨幣股下跌

由於憂慮美國擬收緊Nvidia晶片對華出口，Nvidia股價跌2.80%，為跌幅最大道指成份股。多隻晶片股下挫，AMD股價跌3.84%、Intel跌5.17%、美光科技（Micron Technology）跌2.2%；晶片設備製造商Lam Research股價下跌3.65%。

多隻大型股下跌，蘋果跌0.02%、Meta跌1.59%；微軟跌1.51%、Google母公司Alphabet跌2.14%。

另外，禮來公司 （Eli Lilly）漲2.37%，此前該公司表示，已開始在美國以小瓶形式銷售更高劑量的減肥藥Zepbound，價格低於注射筆版本。

加密貨幣概念股隨Bitcoin價格下跌，Strategy跌11.41%，Coinbase挫6.42%。

圖為英偉達（Nvidia）台北總部標誌，攝於2023年5月31日。（Reuters）

美2月份消費信心指數下跌 創逾3年最大跌幅

數據方面，世界大型企業研究會 （Conference Board）公布，美國2月份消費者信心指數為98.3，創2021年8月以來最大單月跌幅，遠低於市場預期的102.5，以及前值的104.1。