新世界推七招減債　年內連賣樓套現260億　新任CEO稱會沉著應戰

新世界發展（0017）管理層在業績會上表示，以減低負債為首要任務，將推行「七招減債」策略，包括推進香港及內地物業銷售項目；出售非核心資產及業務，今個財年連同賣樓套現的目標是260億元；釋放農地價值；提高租務回報；暫停派息；以及與銀行積極商討再融資安排。



集團行政總裁黃少媚表示，現時樓市面對不少挑戰，利率偏高，而公司負債處於偏高水平，基於中港樓市需時恢復，新世界更需要沉著應對，「我是一個打慣勝仗的人」，未來集團的營運方針會專注於兩大方向，確保營運正常及穩定加快資金回籠，同時改善公司現金流，處理債務。

新世界位於北角項目皇都。(資料圖片)

今年主打4項目合共推1800伙

在出售發展物業方面，黃少媚表示， 今年內集團會主打4個項目，包括北角皇都和啟德跑道區柏蔚森的剩餘單位，以及黃竹坑站港島南岸第5期和九龍城衙前塱道項目，合共超過1800伙單位。而在內地方面，將繼續推售重點項目包括廣州凱旋新世界、新世界天馥、耀勝新世界、瀋陽悅景、杭州望江新城、以及位於深圳龍崗、西麗等。

（圖片來源：K11 Art Mall）

K11 Art Mall未訂具約束力協議

對於市場傳出新世界出售河內道K11 Art Mall，黃少媚稱，不時接獲潛在買家洽購物業，這反映其項目具吸引力，但是目前未訂具約束力協議，強調資產有合適價位才會考慮出售。