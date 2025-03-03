本港1月零售額跌3.2%　連挫11個月

本港零售業總銷貨價值連跌11個月。政府統計處公布，1月的零售業總銷貨價值的臨時估計為353億元，按年下跌3.2%，符預期。去年12月修訂估計跌9.6%。扣除價格變動後，零售業總銷貨數量的臨時估計跌5.2%。去年12月修訂估計下跌11.3%。



1月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔6.9%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為24億元，按年升3.5%。

按年比，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值下跌17.9%；電器及其他未分類耐用消費品銷貨價值跌10.5%；汽車及汽車零件銷貨價值跌52.6%；書報、文具及禮品銷貨價值跌15.1%；超級市場貨品銷貨價值則升4.9%；食品、酒類飲品及煙草銷貨價值升10.9%；藥物及化妝品銷貨價值升4.3%。

本港零售業總銷貨價值連跌11個月。（鄭子峰攝）

政府發言人表示，1月零售業總銷貨價值的按年下跌幅度明顯收窄，經季節性調整後按月比較亦有所回升，但這些改善部分可能由今年農曆新年來臨得較早導致。因此，待取得2月份的零售數據後，合計兩個月的數據一併分析，將能更有效評估最新的零售銷售表現。

發言人指，零售業的短期表現將繼續受旅客和市民消費模式轉變所影響。然而，國家推出多項提振內地經濟及惠港措施，加上特區政府積極推動旅遊業發展和提振本地市面氣氛，以及就業收入增加，均對零售業有利。