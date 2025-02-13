領展辦春茗重申支持商戶　王國龍：共渡時艱應對零售挑戰

領展周三（2月12日）舉行年度春茗活動，約300名來自逾100家領展商戶的代表參加，人數為歷年來最多。領展集團行政總裁王國龍表示，香港零售業持續面臨挑戰，零售銷售總額過去10個月均按年錄得負增長。領展深知商戶壓力及所需支持，將繼續專注於生活必需品零售，發揮資產管理實力，抗衡逆境，與商戶共渡時艱。



圖為2025年2月12日，領展集團行政總裁王國龍（右二）、首席財務總裁黃國祥 （左二）、首席營運總裁卓格理(右)及香港租賃董事總經理霍業生（左）為「領展新春開市吉日暨商戶春茗」活動主持揭幕儀式。（領展圖片）

北上消費加劇銷售外流 將與商戶緊密合作

領展首席營運總裁卓格理表示，感謝商戶的支持，並建立緊密夥伴關係。香港零售業持續面對銷售外流影響，消費者除了轉向網上購物，還流向香港以外的市場消費，例如深圳。此外，不斷上漲的營運成本及人手短缺，進一步擠壓商戶的利潤空間。

卓格理指出，領展將致力與商戶緊密合作，支持他們應對各項挑戰，希望零售業能以全新的動力和抗逆力迎接蛇年，面對任何環境都能取得成功。

圖為2025年2月12日，領展假黃大仙中心舉行「領展新春開市吉日暨商戶春茗」活動，姜氏金龍醒獅團為一眾賓客帶來精彩的舞獅表演。（領展圖片）

在周三的活動上，一眾主禮嘉賓為金獅及彩麒麟點睛，為新春開市儀式揭開序幕，並由姜氏金龍醒獅團帶來精彩的舞獅表演。春茗午宴期間，領展亦特別為一眾賓客安排音樂表演、互動遊戲及幸運大抽獎。