貿易戰｜中美角力香港經濟受衝擊？　學者拆局︰美國經濟更應關注

中美貿易戰進一步升溫。美國政府從當地周二（4日）凌晨對中國產品加徵10%關稅，為1個月內第2次，累計加幅達20%。中國政府隨即宣布進行反制之餘，宣布對部份農產品加徵關稅，及針對部份美國企業列入出口管制名單，同時宣布將10間美國企業列入不可靠實體名單內。



美國政府不單針對來自中國的產品加徵關稅，來自香港的產品同樣遭到美國政府加徵關稅，外界關注事件會否對香港出口帶來衝擊。



有學者直言香港政府近年成功為企業開拓新市場，相信美國宣布再加徵關稅對香港出口影響有限，又指出加徵關稅對美國經濟或帶來更大衝擊，不排除當地經濟於年內出現連續兩季錄得負增長﹑即技術性衰退機會高於30%。



美國總統特朗普（Donald Trump）上台後多次宣布對貿易夥伴加徵關稅。（Reuters）

特朗普借芬太尼對加墨產品徵關稅

美國總統特朗普於1月20日再次入主白宮後，隨時宣布對來自加拿大及墨西哥產品開徵25%，原因之一與來自中國的芬太尼從加拿大及墨西哥流入美國。並於翌日宣布對來自中國的產品加徵關稅。雖然美國政府宣布推遲對來自加拿大及墨西哥的產品加徵關稅。但於2月4日正式實施對中國產品加徵10%關稅，以及在2月5日首次對來自香港的產品加徵10%關稅。事隔約1個月，美國政府再次對來自中國及香港產品加徵10%關稅，即合共累計加徵20%關稅。

中美關係：圖為2011年1月17日，北京一間國際酒店前方懸掛着中、美兩國國旗。（Reuters）

中國宣布對美農產品加徵關稅

美國政府兩次落實加徵關稅後，中國政府均隨即作出反制措施。在2月4日中國政府宣布對來自美國的原油﹑農業機械加徵10%關稅，另對煤炭﹑天然氣加徵15%關稅。同時對Google進行反離壟斷調查。

3月4日美國宣布再次來自中國的產品加徵10%後，中國政府亦有作出反制，針對豬肉﹑牛肉及高粱等農產品加徵10%關稅，另對雞肉﹑小麥及玉米等加徵15%關稅，均於3月10日生效。同時宣布將部份企業列入不可靠實體名單及出口管制名單。此外內地亦暫停3間企業大豆出口至內地的資格，並暫停從美國進口原木。

由於美國農產品及能源產品對華出口，佔整體出口有相當比重，反映中國政府採取的措施針對性較強。荷蘭國際集團（ING）大中華區首席經濟學家宋林於報告內指出，於2024年美國對華出口總值250億美元農產品，或佔其對中國出口的整體貨值15%。今次中國的反制措施覆蓋的產品範疇，較第一輪反制措施的產品數目增加10%，可是相比起美國再次對所有來自中國產品加徵10%關稅，還是較克制。

宋林指中國政府宣布的反制措施較為克制。

港府會再次向世貿作出申訴

香港作為小型及開放的經濟體，自然希望各方可以開展自由貿易。所以美國政府落實對來自香港產品加徵關稅措施後，香港政府即時表達不滿。特區政府發言人表示：「美國的做法嚴重違反世界貿易組織（世貿組織）規則，破壞以規則為本的多邊貿易體制，損人不利己。特區政府再次敦促美方立即糾正錯誤行為，撤回單邊關稅措施。」發言人重申：「我們強烈反對任何漠視國際貿易秩序的無理行為。如早前公布，特區政府會就事件向世貿組織提出申訴，以捍衞我們的合法權益。」

美國對來自香港產品加徵關稅，會帶來多大影響？在2月美國府首次針對香港產品加徵關稅後，貿發局研究總監范婉兒指出，由香港出口至美國，而又以中國為產地來源的產品佔香港整體出口約3%，預料加徵10%關稅後，涉及稅款約150億元，又認為加徵關稅後對香港影響輕微。

莊太量指出美國對各國開徵關稅，或影響當地經濟發展。（資料圖片/黃浩謙攝）

莊太量美加徵中港產品關稅料影響有限

香港中文大學新亞書院副院長，劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長，經濟學系副教授及環球經濟與金融跨學科主修課程聯席主任莊太量亦大派定心丸，直言美國實施的關稅措施對香港影響輕微。一方面香港及中國的整體出口，自2018年﹑即特朗普在首個任期進行貿易戰以來均錄得增長，其中中國出口增長更達到50%。同時上一次貿易戰帶來的影響在於外資對華的投資，惟過去一段資金已從內地流出，因此預期影響有限。相反今次美國是對全球多國啟動貿易戰，而美國作為以消費為主的影響體，相信會受到更大影響，所以應該更關注美國經濟前景。他預期美國經濟在今年首季會現收縮，又預料今年內當地經濟出現技術性衰退機會高於30%。

大行料中國為應對美國加徵關稅，或容許人民幣貶值。（資料圖片）

大行料人民幣或會貶值

另一方面外界亦關注內地會否透過人民幣貶值，以減輕美國加徵關稅帶來的影響。瑞穗認為，考慮到特朗普對人民幣貶值的警告，人民銀行或會避免調整中間價維穩舉措。「兩會」期間，預計人行會維護滙率穩定，美國關稅的不確定性將使在岸人民幣承壓，但下行空間將限制在7.31附近。

法巴表示，面對美國的加碼關稅舉措，目前尚不清楚人民銀行是否會將人民幣中間價放寬至7.2以下；若美元走弱，人民幣對一攬子貨幣會跟隨走弱，這比直接兌美元走弱更有利，鑑於中國產品巨大價格優勢，上調20%至30%的關稅是可以吸收的。

野村則指出，美國總統特朗普加碼關稅舉措令短期人民幣貶值壓力再次上升，除非中國人大會議以更大規模的財政刺激方案給市場帶來意外驚喜，或者人民銀行願意繼續消耗外滙儲備，否則中國將允許人民幣貶值以應對美國大幅加徵的關稅。